Bell Equipment стал дистрибьютором «КАМАЗа» в Южной Африке
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КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/
ПАО «КАМАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех) вручило сертификат дистрибьютора южноафриканской машиностроительной компании Bell Equipment, обладающей крупнейшей собственной дилерской сетью в регионе.
Вручение состоялось на прошлой неделе в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017». Генеральный директор АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» - директор по экспорту ПАО «КАМАЗ» Рафаил Гафеев передал сертификат директору генеральному директору Bell Equipment Гари Бэллу.
Для «КАМАЗа» это означает выход на крупнейшие рынки африканского континента – ЮАР и ближайшие страны. До конца 2017 года запланированы производство и поставка в этот регион опытных образцов автомобилей с правым рулём: КАМАЗ-6520, КАМАЗ-65201, КАМАЗ-65222 и рестайлинговый КАМАЗ-65115 «Евро-3». В перспективе – организация сборочного производства камазовских грузовиков в сотрудничестве с южноафриканским партнёром.
Рафаил Гафеев отметил, что «КАМАЗ» высоко ценит перспективное сотрудничество с Bell: «Мы очень рады быть в одной команде с такой крупной компанией Южной Африки как Bell Equipment. Наше партнёрство позволит предоставить покупателю весь комплекс услуг – от продажи до гарантийного и сервисного обслуживания».
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11.09.2017
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