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Bell Equipment стал дистрибьютором «КАМАЗа» в Южной Африке

12.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 433 0
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КАМАЗ
КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/

ПАО «КАМАЗ» (входит в госкорпорацию Ростех) вручило сертификат дистрибьютора южноафриканской машиностроительной компании Bell Equipment, обладающей крупнейшей собственной дилерской сетью в регионе.


Вручение состоялось на прошлой неделе в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017». Генеральный директор АО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ» - директор по экспорту ПАО «КАМАЗ» Рафаил Гафеев передал сертификат директору генеральному директору Bell Equipment Гари Бэллу.


Для «КАМАЗа» это означает выход на крупнейшие рынки африканского континента – ЮАР и ближайшие страны. До конца 2017 года запланированы производство и поставка в этот регион опытных образцов автомобилей с правым рулём: КАМАЗ-6520, КАМАЗ-65201, КАМАЗ-65222 и рестайлинговый КАМАЗ-65115 «Евро-3». В перспективе – организация сборочного производства камазовских грузовиков в сотрудничестве с южноафриканским партнёром.


Рафаил Гафеев отметил, что «КАМАЗ» высоко ценит перспективное сотрудничество с Bell: «Мы очень рады быть в одной команде с такой крупной компанией Южной Африки как Bell Equipment. Наше партнёрство позволит предоставить покупателю весь комплекс услуг – от продажи до гарантийного и сервисного обслуживания».
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
ЮАР
Компании
КАМАЗ

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