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Группа «Кронштадт» успешно завершила первый этап испытаний беспилотного катера

12.09.2017 АО "Группа Кронштадт" 681 0
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БЭК Кронштадт
Безэкипажный катер (БЭК) группы «Кронштадт».
Источник: http://kronshtadt.ru/

4 сентября 2017 года Группой «Кронштадт» были успешно проведены испытания беспилотного катера на тестовом водоёме в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Безэкипажный катер (БЭК), предназначенный для работы в акваториях вблизи береговой черты - это сверхмалый самоходный катамаран с электрической движительной установкой и автономной компьютерной системой.

В процессе испытаний после спуска на воду была проведена проверка статической остойчивости катера, также была проверена плавучесть с полезной нагрузкой весом 60 кг. В ближайшее время состоятся ходовые испытания для проверки работы авторулевого с реальными откликами по управлению, тестирование максимальной скорости, запаса хода, дальности связи.

БЭК задумывался разработчиками компании как универсальная платформа для размещения небольших приборов целевой нагрузки, данные с которых передаются на пост управления по радиоканалу. БЭК может с успехом применяться для геопространственной разведки, поиска объектов на дне, в толще воды и в донных осадках, для осуществления контроля обстановки на акватории, слежения за объектами, в том числе, в ночное время. Катер позволяет существенно оптимизировать сбор данных о глубинах и течениях, а также выполнять оперативное обследование корпусов доков, судов, дамб, опор мостов, шлюзов и пр. Вместе с тем, он может быть судном-носителем для дистанционно управляемого подводного аппарата или для небольшого мультикоптера.

БЭК оснащен бортовой компьютерной системой управления, которая обеспечивает максимальную энергоэффективность и отказоустойчивость.


Безэкипажный катер (БЭК) группы «Кронштадт».
Источник: http://kronshtadt.ru/


Судно было представлено Группой «Кронштадт» впервые на международном Форуме «Армия-2017» в августе этого года и получило большое количество положительных откликов со стороны гражданских специалистов и представителей силовых структур.
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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