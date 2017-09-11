Группа «Кронштадт» успешно завершила первый этап испытаний беспилотного катера
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Безэкипажный катер (БЭК) группы «Кронштадт».
Источник: http://kronshtadt.ru/
4 сентября 2017 года Группой «Кронштадт» были успешно проведены испытания беспилотного катера на тестовом водоёме в Курортном районе Санкт-Петербурга.
Безэкипажный катер (БЭК), предназначенный для работы в акваториях вблизи береговой черты - это сверхмалый самоходный катамаран с электрической движительной установкой и автономной компьютерной системой.
В процессе испытаний после спуска на воду была проведена проверка статической остойчивости катера, также была проверена плавучесть с полезной нагрузкой весом 60 кг. В ближайшее время состоятся ходовые испытания для проверки работы авторулевого с реальными откликами по управлению, тестирование максимальной скорости, запаса хода, дальности связи.
БЭК задумывался разработчиками компании как универсальная платформа для размещения небольших приборов целевой нагрузки, данные с которых передаются на пост управления по радиоканалу. БЭК может с успехом применяться для геопространственной разведки, поиска объектов на дне, в толще воды и в донных осадках, для осуществления контроля обстановки на акватории, слежения за объектами, в том числе, в ночное время. Катер позволяет существенно оптимизировать сбор данных о глубинах и течениях, а также выполнять оперативное обследование корпусов доков, судов, дамб, опор мостов, шлюзов и пр. Вместе с тем, он может быть судном-носителем для дистанционно управляемого подводного аппарата или для небольшого мультикоптера.
БЭК оснащен бортовой компьютерной системой управления, которая обеспечивает максимальную энергоэффективность и отказоустойчивость.
|Безэкипажный катер (БЭК) группы «Кронштадт».
|Источник: http://kronshtadt.ru/
Судно было представлено Группой «Кронштадт» впервые на международном Форуме «Армия-2017» в августе этого года и получило большое количество положительных откликов со стороны гражданских специалистов и представителей силовых структур.
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11.09.2017
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