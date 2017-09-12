В США могут создать новый вид ядерного оружия

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания тактического ядерного оружия, которое будет наносить меньше урона по сравнению с традиционными ядерными бомбами, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что новое оружие позволит американским военным иметь больше "стратегических возможностей", но при этом увеличит шанс использования ядерного вооружения в конфликтах. Основная цель разработки — дальнейшее сдерживание России, Северной Кореи и других потенциальных противников с ядерным оружием.

"Эта возможность очень оправдана", — сказал один из источников издания, знакомых с процессом обсуждения инициативы.

Ожидается, что Сенат США обсудит вопрос о новых вариантах ядерного оружия на следующей неделе. Представитель Совета национальной безопасности заявила, что "пока слишком рано обсуждать" инициативу о создании нового ядерного оружия.