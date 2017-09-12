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В США могут создать новый вид ядерного оружия

12.09.2017 RNS 511 1
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nuclear_ explosion

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания тактического ядерного оружия, которое будет наносить меньше урона по сравнению с традиционными ядерными бомбами, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что новое оружие позволит американским военным иметь больше "стратегических возможностей", но при этом увеличит шанс использования ядерного вооружения в конфликтах. Основная цель разработки — дальнейшее сдерживание России, Северной Кореи и других потенциальных противников с ядерным оружием.

"Эта возможность очень оправдана", — сказал один из источников издания, знакомых с процессом обсуждения инициативы.

Ожидается, что Сенат США обсудит вопрос о новых вариантах ядерного оружия на следующей неделе. Представитель Совета национальной безопасности заявила, что "пока слишком рано обсуждать" инициативу о создании нового ядерного оружия.
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
68
№1
12.09.2017 06:40
..Нет на свете ничего, что было тайной, даже супер тайной - и не стало бы явным..
И срок рассекречивания в полвека - это с бааальшим запасом.
Так что рассчитывать на какое-то новое тайное оружие могут только те, которые на самом деле живут по принципу "После меня хоть потоп!"
Нормальные американцы - это открытые и доброжелательные люди.. думающие о том, как придумать и главное - производить и продавать новое.. а не держать что-то в тайне. Есть такие.
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