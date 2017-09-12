Ядерное "домино"
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21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.
Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS
США могут согласиться на ядерное вооружение Японии и Южной Кореи
Ситуация на Корейском полуострове после термоядерных испытаний КНДР развивается по одному из наихудших сценариев. Пытаясь заставить Китай согласиться на жесткие санкции против Пхеньяна, Вашингтон пригрозил Пекину, что может согласиться на ядерное вооружение Японии и Южной Кореи.
Напомним, что очередной виток напряженности на Корейском полуострове произошел 3 сентября, когда КНДР испытала самый мощный в своей истории ядерный боезаряд. По различным оценкам, его мощность составила от 50 до 300 килотонн, а в реальности Пхеньян сумел взорвать термоядерную бомбу, о чем сам открыто и заявил. Международное сообщество осудило эти действия КНДР, ожидается, что в ближайшее время ООН примет пакет новых санкций против Пхеньяна.
США пытаются заставить остальные страны согласиться на применение против Пхеньяна жесточайших санкций. Главным объектом давления при этом стал Китай, на который приходится более 90 процентов внешней торговли КНДР. Вашингтон настаивает, чтобы Пекин полностью прекратил поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.
Одновременно планируется заставить другие страны отказаться от приема северокорейских рабочих и торговли с КНДР. Это, по замыслу США, должно заставить Пхеньян свернуть свою ядерную программу и согласиться на переговоры.
Хотя эффективность подобных мер вызывает большие сомнения, так как КНДР, несмотря на все предыдущие санкции, смогла и выжить, и развить свои арсеналы.
Как заявила американская телерадиовещательная компания NBC, президент США не исключает возможности, что Вашингтон разместит на Корейском полуострове тактическое ядерное оружие либо вообще согласится на создание Токио и Сеулом собственных военных ядерных программ в ответ на угрозу со стороны КНДР. По информации телеканала, представители администрации президента США уже довели до Китая, что если Пекин не согласится на нефтяное эмбарго против Пхеньяна и на ужесточение своего подхода к КНДР, то тогда США не будут пытаться остановить Японию и Южную Корею.
Подобный сценарий "ядерного домино", когда создание оружия одной страной вызывает цепную реакцию сразу у нескольких государств, уже давно обсуждался применительно к Восточной Азии и был признан крайне нежелательным с точки зрения режима нераспространения и стабильности не только в этом регионе, но и во всем мире. Ранее США категорически против заигрываний своих союзников с ядерным оружием, но теперь, судя по всему, позиция меняется.
Проблема заключается в том, что в упомянутых странах сторонники собственного ядерного вооружения набирают силу. Япония и Южная Корея имеют достаточный военный, технический и технологический потенциал, чтобы в сжатые сроки создать свои ядерные арсеналы, а потому опасность "ядерного домино” в регионе крайне высока.
Согласно проведенным в последние несколько недель нескольким опросам, доля южнокорейцев, которые выступает за ядерное вооружение в ответ на угрозу КНДР, стабильно превышает половину и колеблется в районе 60-65 процентов.
Главная оппозиционная консервативная Партия свободной Кореи уже официально выбрала в качестве своей линии курс на развертывание в стране тактического ядерного оружия США и намерена добиваться включения соответствующей статьи расходов в госбюджет на 2018 года. Другие политические силы Кореи, а также многие ученые, эксперты и политики открыто говорят о необходимости создания "своей атомной бомбы".
Пока правительство Кореи и правящая Демократическая партия "Тобуро" не поддерживают этих начинаний, постоянно подчеркивая, что они против отказа от безъядерного статуса полуострова как в виде привлечения ядерного оружия США, так и создания собственного. Однако не является секретом, что в рядах военных Южной Кореи хватает сторонников создания собственного ядерного оружия, что и подтвердилось, когда во время визита в Вашингтон министр обороны Кореи Сон Ён Му достаточно неожиданно для всех завел с американцами разговор на эту тему.
Кроме того, понятно, что настроения общественности явно будут пытаться эксплуатировать различные политические силы на ближайших выборах и тогда даже правящей партии придется реагировать. Перспектива провалить выборы может подтолкнуть правящий лагерь изменить позицию и согласиться на ядерное вооружение.
В результате впервые за последние почти 30 лет сложилась ситуация, когда Корейский полуостров близок к тому, что опять будет напичкан ядерным оружием. Более того, на пороге новая угроза - тотальное ядерное вооружение стран региона, что чревато уже проблемами мирового масштаба. Во многом для подобного предлог создал Пхеньян, который не хочет ничего слышать по поводу хотя бы замораживания своей ракетно-ядерной программы, но другие страны сейчас на пороге того, чтобы сделать шаги, которые будут угрожать стабильности уже всего мирового порядка с перспективой попадания ядерного оружия в самые непредсказуемые руки.
Олег Кирьянов (Сеул)
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10.09.2017
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morsikoff
58
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№1
12.09.2017 08:08
А на ядерное вооружение Кубы и Венесуэлы они могут согласиться?
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В.К.О.
456
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№2
12.09.2017 09:24
Цитата, q
США пытаются заставить остальные страны согласиться на применение против Пхеньяна жесточайших санкций. Главным объектом давления при этом стал Китай, на который приходится более 90 процентов внешней торговли КНДР. Вашингтон настаивает, чтобы Пекин полностью прекратил поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.Так уже надавили. И не только на Китай. Вот буквально ещё несколько дней назад, все слышали как президент Путин сказал что "они траву будут есть, но не откажутся от своей программы" и что дальнейшее давление на КНДР в том числе и санкционное бессмысленно и даже опасно. Вслед за ним тоже самое повторил глава МИД России Лавров, и тот же постпред России при ООН Небензя.. Сегодня вот в новостях сообщили что Россия снова единодушно вместе с Китаем поддержала новые ещё более жёсткие санкции против КНДР:
https://lenta.ru/news/2017/09/12/po4emu/
Цитата, q
«Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова. Соответственно, мы поддерживали и поддерживаем введенные этими резолюциями санкции, нацеленные на то, чтобы побудить КНДР на то, чтобы выполнять требования Совета Безопасности», — объяснил Небензя.И опять тут же заявил:
Цитата, q
Он также добавил, что Москва считает неправильным оставлять без жесткой реакции испытание Северной Кореей водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Кроме того, Москва находит практически исчерпанным потенциал мер финансового давления на Пхеньян, а дальнейшие рестрикции могут быть равносильны попытке удушения экономики страны и могут спровоцировать глубокий гуманитарный кризис, указал Небензя.Т.е. до этого точно так же говорили что дальнейшее усиление санкций недопустимо потому что это может спровоцировать в КНДР гуманитарный кризис, но опять поддержали новые более жёсткие санкции и снова говорят что дальнейшее усиление санкций недопустимо так как может спровоцировать гуманитарный кризис...
И как прикажете всё это понимать..? Вот безотносительно симпатий или антипатий к этой стране. Просто с точки зрения нормальной человеческой логики..? ну если вы не можете или не хотите отказываться от санкций против КНДР, ЗАЧЕМ было делать такие публичные заявления накануне..? если вы намерены удушить КНДР, экономически, санкциями то ЗАЧЕМ говорть о недопустимости дальнейшего санкционного давления. А если вы и правда считаете что дальнейшее усиление санкций недопустимо, ЗАЧЕМ поддерживаете новые санкции..? Где логика..? Путин вон на форуме во Владивостоке что то говорил об улучшении доверия между странами региона в связи с данной проблемой. Какое нахрен улучшение доверия может быть когда одна из стран, ключевых в этом регионе ведёт себя извиняюсь за выражение как девушка с низкой социальной ответственностью.. Вы на Китай посмотрите, т.к. постоянно позицию России по КНДР оправдывают тем что якобы Китай так же голосует.. Китайский лидер и глава МИД как и китайский постпред при ООН вообще ни чего не говорили о недопустимости нового социального давления. Они просто скромно промолчали. И поэтому они в данном случае выглядят гораздо умнее российских коллег. Так что как говорится либо крестик снимите либо трусы наденьте.. Как то так.
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