Ядерное "домино"



21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.

Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS 21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS

США могут согласиться на ядерное вооружение Японии и Южной Кореи

Ситуация на Корейском полуострове после термоядерных испытаний КНДР развивается по одному из наихудших сценариев. Пытаясь заставить Китай согласиться на жесткие санкции против Пхеньяна, Вашингтон пригрозил Пекину, что может согласиться на ядерное вооружение Японии и Южной Кореи.

Напомним, что очередной виток напряженности на Корейском полуострове произошел 3 сентября, когда КНДР испытала самый мощный в своей истории ядерный боезаряд. По различным оценкам, его мощность составила от 50 до 300 килотонн, а в реальности Пхеньян сумел взорвать термоядерную бомбу, о чем сам открыто и заявил. Международное сообщество осудило эти действия КНДР, ожидается, что в ближайшее время ООН примет пакет новых санкций против Пхеньяна.

США пытаются заставить остальные страны согласиться на применение против Пхеньяна жесточайших санкций. Главным объектом давления при этом стал Китай, на который приходится более 90 процентов внешней торговли КНДР. Вашингтон настаивает, чтобы Пекин полностью прекратил поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею.

Одновременно планируется заставить другие страны отказаться от приема северокорейских рабочих и торговли с КНДР. Это, по замыслу США, должно заставить Пхеньян свернуть свою ядерную программу и согласиться на переговоры.

Хотя эффективность подобных мер вызывает большие сомнения, так как КНДР, несмотря на все предыдущие санкции, смогла и выжить, и развить свои арсеналы.

Как заявила американская телерадиовещательная компания NBC, президент США не исключает возможности, что Вашингтон разместит на Корейском полуострове тактическое ядерное оружие либо вообще согласится на создание Токио и Сеулом собственных военных ядерных программ в ответ на угрозу со стороны КНДР. По информации телеканала, представители администрации президента США уже довели до Китая, что если Пекин не согласится на нефтяное эмбарго против Пхеньяна и на ужесточение своего подхода к КНДР, то тогда США не будут пытаться остановить Японию и Южную Корею.

США настаивают, чтобы Китай "перекрыл вентиль" Северной Корее

Подобный сценарий "ядерного домино", когда создание оружия одной страной вызывает цепную реакцию сразу у нескольких государств, уже давно обсуждался применительно к Восточной Азии и был признан крайне нежелательным с точки зрения режима нераспространения и стабильности не только в этом регионе, но и во всем мире. Ранее США категорически против заигрываний своих союзников с ядерным оружием, но теперь, судя по всему, позиция меняется.

Проблема заключается в том, что в упомянутых странах сторонники собственного ядерного вооружения набирают силу. Япония и Южная Корея имеют достаточный военный, технический и технологический потенциал, чтобы в сжатые сроки создать свои ядерные арсеналы, а потому опасность "ядерного домино” в регионе крайне высока.

Согласно проведенным в последние несколько недель нескольким опросам, доля южнокорейцев, которые выступает за ядерное вооружение в ответ на угрозу КНДР, стабильно превышает половину и колеблется в районе 60-65 процентов.

Главная оппозиционная консервативная Партия свободной Кореи уже официально выбрала в качестве своей линии курс на развертывание в стране тактического ядерного оружия США и намерена добиваться включения соответствующей статьи расходов в госбюджет на 2018 года. Другие политические силы Кореи, а также многие ученые, эксперты и политики открыто говорят о необходимости создания "своей атомной бомбы".

Пока правительство Кореи и правящая Демократическая партия "Тобуро" не поддерживают этих начинаний, постоянно подчеркивая, что они против отказа от безъядерного статуса полуострова как в виде привлечения ядерного оружия США, так и создания собственного. Однако не является секретом, что в рядах военных Южной Кореи хватает сторонников создания собственного ядерного оружия, что и подтвердилось, когда во время визита в Вашингтон министр обороны Кореи Сон Ён Му достаточно неожиданно для всех завел с американцами разговор на эту тему.

Кроме того, понятно, что настроения общественности явно будут пытаться эксплуатировать различные политические силы на ближайших выборах и тогда даже правящей партии придется реагировать. Перспектива провалить выборы может подтолкнуть правящий лагерь изменить позицию и согласиться на ядерное вооружение.

В результате впервые за последние почти 30 лет сложилась ситуация, когда Корейский полуостров близок к тому, что опять будет напичкан ядерным оружием. Более того, на пороге новая угроза - тотальное ядерное вооружение стран региона, что чревато уже проблемами мирового масштаба. Во многом для подобного предлог создал Пхеньян, который не хочет ничего слышать по поводу хотя бы замораживания своей ракетно-ядерной программы, но другие страны сейчас на пороге того, чтобы сделать шаги, которые будут угрожать стабильности уже всего мирового порядка с перспективой попадания ядерного оружия в самые непредсказуемые руки.

Олег Кирьянов (Сеул)