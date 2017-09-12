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Ученым нужна орбитальная группировка для прогнозов космической погоды

12.09.2017 ТАСС 195 1
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По словам ученых, в настоящее время работает около десятка космических аппаратов, однако сложно ожидать, что они дадут надежные прогнозы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ученым необходима группировка орбитальных аппаратов для более детального прогнозирования космической погоды, считает директор НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобелицына (НИИЯФ МГУ) Михаил Панасюк.

Ученый отметил, что существуют вероятностные модели прогнозирования последствий вспышек и корональных выбросов на Солнце, а также их последствий, однако каждая такая модель обладает своими ограничениями.

"Чтобы минимизировать риск, чтобы эффективно использовать эти модели, нужна космическая группировка, которая в постоянном режиме работала бы. Без группировки ничего мы не сделаем", - заявил Панасюк на пресс-конференции в понедельник.

Заведующий Центром космического и радиационного мониторинга НИИЯФ МГУ Владимир Калегаев уточнил, что сейчас работает около десятка космических аппаратов, и сложно ожидать, что они дадут надежные и оперативные прогнозы. "Главным образом мы реагируем постфактум", - отметил Кагалаев.
11.09.2017
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принадлежат ТАСС
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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
SteSus
1668
№1
12.09.2017 17:41
У нас нет группировки метеоспутников! А они хотят космическую погоду мониторить!
0
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