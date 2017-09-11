Дейр-эз-Зор почти свободен



Бойцы армии САР, прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады.

Источник: Пресс-служба президента Сирии Бойцы армии САР, прорвавшие трехлетнюю осаду города Дейр-эз-Зор в районе территории 137-й механизированной бригады.Источник: Пресс-служба президента Сирии

Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирийские войска при поддержке российских ВКС нанесли сокрушительное поражение террористам ИГ в районе Дейр-эз-Зора, которое "превосходит по значимости и масштабу" все прежние победы за последние три года, заявили в Министерстве обороны России. Ранее правительственные войска Сирии прорвали блокаду авиабазы в Дейр-эз_зоре, что стало значимой победой после прорыва блокады самого города.

Сирийским военным при поддержке ВКС России удалось нанести сокрушительное поражение боевикам "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ), сообщили в российском Минобороны.

"Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России дорбились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зора, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние три года", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, Минобороны подтвердило сообщения о прорыве сирийскими войсками блокады авиабазы в Дейр-эз-Зоре.

Сирийские правительственные войска прорвала блокаду аэродрома в сирийском Дейр-эз-Зоре, который несколько лет удерживался боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). В настоящее время ведет бои по периметру авиабазы.

Как передает РИА "Новости", при огневой поддержке российской авиации и артиллерии армии удалось захватить ряд высот и выйти к авиабазе, попутно ликвидировав несколько единиц техники ИГ и оборонительные сооружения террористов. Наступление ведется сразу в трех направлениях элитными подразделениями сирийской армии под руководством генералов Исама Захреддина и Хасана Сухела. В то же время инженерные войска добиваются успеха в разминировании стратегически значимой дороги между аэродром и городским кладбищем.

В этот же день правительственные войска Сирии освободили от боевиков ИГ месторождение нефти Эт-Тайм близ Дейр-эз-Зора. В результате во время боев за это месторождение террористы понесли большие потери.

Несмотря на успехи правительственных сил, с позиций террористов продолжает вестись минометный обстрел жилых кварталов города.

Правительственная армия Сирии начала операцию по деблокированию авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора накануне, 8 сентября. Перед началом операции, проходящей при поддержке авиации и артиллерии, штурмовые отряды армии заполучили контроль над господствующей высотой неподалеку от авиабазы.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром рядом с ним находились в полном окружении террористов более трех лет. Днем 5 сентября армии Сирии удалось прорвать блокаду Дейр-эз-Зора. В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о завершении операции по деблокированию сирийского Дейр-эз-Зора от террористов "Исламского государства". "Это очень важная стратегическая победа", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отмечается в пресс-релизе Минобороны, Россия сыграла решающую роль в прорыве к Дейр-эз-Зору, оказав столь важную для правительственных войск Сирии поддержку с воздуха.

Авиация ВКС России помогла армии Сирии и ее союзникам в прорыве блокады террористической группировки "Исламское государство" на подступах к сирийскому городу Дейр-эз-Зор. Минобороны РФ омечает, что Россия нанесла массированный ракетно-авиационный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники террористов. Были использованы крылатые ракеты "Калибр", их запустили с фрегата "Адмирал Эссен". По данным ведомства, благодаря ударам российской авиации отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела "прорвали оборону ИГ и деблокировали город Дейр-эз-Зор".

В результате прорыва на юго-западном направлении правительственные силы встретились с защитниками города, на которых боевики регулярно нападали. Как передавали источники российских СМИ, приближенные к "Хезболле" - союзнику Дамаска, - прорыв окружения произошел благодаря проходу через маленький коридор передового отряда с юго-западного направления. На той территории произошла встреча с силами, находившимися на территории 137-й механизированной бригады армии САР на западной окраине города. Уже тогда источники подчеркивали, что, хотя говорить о полном снятии осады города пока преждевременно, это может случится в ближайшие дни.

Разгоревшаяся в последние дни битва за Дейр-эз-Зор стала последней для некоторых ключевых руководителей боевиков.

8 сентября Минобороны России сообщило, что в результате удара ВКС по командному пункту террористов у Дейр-эз-Зора, где проходило совещание их командиров, был ликвидирован "министр войны" ИГ Гулмурод Халимов. "На совещании находился "министр войны" международной террористической группировки ИГИЛ Гулмурод Халимов, который погиб от смертельного ранения", - сообщили в ведомстве. Также был уничтожен "амир Дейр-эз-Зора", отвечавший за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы ИГ. Всего было уничтожено около 40 боевиков группировки "Исламское государство".

Алексей Грязев