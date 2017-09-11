В бригаде управления ЗВО осваиваются средства связи нового поколения



Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.

Источник: www.relero.ru Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.Источник: www.relero.ru

ЦАМТО, 11 сентября. Специалисты бригады управления Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях.

Связисты учатся развертывать полевые подвижные пункты управления, узлы связи, работать в различных диапазонах частот, а также осваивают недавно поступившие в соединение радиорелейную станцию связи Р-419-МП "Андромеда-Д" на базе автомобиля "КамАЗ" и унифицированную радиостанцию Р-166-0,5 на базе БТР-80, входящие в комплект АСУ войсками в тактическом звене.

Для допуска к работе на высокотехнологичном оборудовании к военнослужащим по призыву в бригаде управления ЗВО предъявляются определенные требования, прежде всего, достаточный уровень образования и специальная подготовка, поэтому каждый второй из них имеет высшее и среднее техническое образование.

Для выполнения задач по предназначению бригада располагает более чем 30 различными образцами современной цифровой техники связи, в том числе командно-штабными машинами, радиостанциями различной мощности с возможностью приема-передачи радиосигнала до 300 км, радиорелейными и тропосферными станции, станциями спутниковой связи, комплексными аппаратными станциями, сообщает пресс-служба Западного военного округа.