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В бригаде управления ЗВО осваиваются средства связи нового поколения

12.09.2017 ЦАМТО 804 0
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Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru

ЦАМТО, 11 сентября. Специалисты бригады управления Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях.

Связисты учатся развертывать полевые подвижные пункты управления, узлы связи, работать в различных диапазонах частот, а также осваивают недавно поступившие в соединение радиорелейную станцию связи Р-419-МП "Андромеда-Д" на базе автомобиля "КамАЗ" и унифицированную радиостанцию Р-166-0,5 на базе БТР-80, входящие в комплект АСУ войсками в тактическом звене.

Для допуска к работе на высокотехнологичном оборудовании к военнослужащим по призыву в бригаде управления ЗВО предъявляются определенные требования, прежде всего, достаточный уровень образования и специальная подготовка, поэтому каждый второй из них имеет высшее и среднее техническое образование.

Для выполнения задач по предназначению бригада располагает более чем 30 различными образцами современной цифровой техники связи, в том числе командно-штабными машинами, радиостанциями различной мощности с возможностью приема-передачи радиосигнала до 300 км, радиорелейными и тропосферными станции, станциями спутниковой связи, комплексными аппаратными станциями, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
11.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Андромеда-Д
БТР-80
Р-166
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

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