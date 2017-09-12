Приемная комиссия по отбору будущих летчиц начала работу в Краснодаре



Абитуриентки.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Абитуриентки.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

В Минобороны сравнили решение абитуриенток "связать свою жизнь с летной профессией" с подвигом

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Члены приемной комиссии, созданной для отбора будущих летчиц в Краснодарское авиаучилище, провели первое заседание и встретились с абитуриентками. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Приемной комиссии, наверное, будет очень нелегко определить лучших из лучших. А ваше решение связать свою жизнь с летной профессией сродни подвигу", - сказал он, обращаясь к абитуриенткам. Желание поступить в летное училище изъявили 214 девушек со всей России, только 118 из них были допущены к отбору, и лишь 15 из них отберут по итогам всех испытаний.

В состав приемной комиссии, созданной специально для отбора будущих летчиц, вошли известные и заслуженные летчики, среди которых депутат Госдумы Герой Советского Союза Николай Антошкин, экс-главком ВВС Герой России Владимир Михайлов.

Горемыкин напомнил, что почетными членами приемной комиссии являются женщины-космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. На завершающем этапе работы комиссии они пообщаются с отобранными абитуриентками.

Как сообщил секретарь приемной комиссии Александр Ракло, с сегодняшнего дня начинаются испытания для поступления девушек в Краснодарское авиаучилище. Три дня они будут проходить профессионально-психологический отбор, с 14 по 19 сентября запланировано прохождение врачебно-летной комиссии, где определят состояние здоровья и годность каждой претендентки к летной работе. 20 сентября все абитуриентки будут сдавать вступительные испытания по физической подготовке.

На 23-24 сентября запланировано заключительное заседание приемной комиссии, где определят, кого зачислят в авиаучилище.