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Приемная комиссия по отбору будущих летчиц начала работу в Краснодаре

12.09.2017 ТАСС 455 6
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Абитуриентки
Абитуриентки.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

В Минобороны сравнили решение абитуриенток "связать свою жизнь с летной профессией" с подвигом

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Члены приемной комиссии, созданной для отбора будущих летчиц в Краснодарское авиаучилище, провели первое заседание и встретились с абитуриентками. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Приемной комиссии, наверное, будет очень нелегко определить лучших из лучших. А ваше решение связать свою жизнь с летной профессией сродни подвигу", - сказал он, обращаясь к абитуриенткам. Желание поступить в летное училище изъявили 214 девушек со всей России, только 118 из них были допущены к отбору, и лишь 15 из них отберут по итогам всех испытаний.

В состав приемной комиссии, созданной специально для отбора будущих летчиц, вошли известные и заслуженные летчики, среди которых депутат Госдумы Герой Советского Союза Николай Антошкин, экс-главком ВВС Герой России Владимир Михайлов.

Горемыкин напомнил, что почетными членами приемной комиссии являются женщины-космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. На завершающем этапе работы комиссии они пообщаются с отобранными абитуриентками.

Как сообщил секретарь приемной комиссии Александр Ракло, с сегодняшнего дня начинаются испытания для поступления девушек в Краснодарское авиаучилище. Три дня они будут проходить профессионально-психологический отбор, с 14 по 19 сентября запланировано прохождение врачебно-летной комиссии, где определят состояние здоровья и годность каждой претендентки к летной работе. 20 сентября все абитуриентки будут сдавать вступительные испытания по физической подготовке.

На 23-24 сентября запланировано заключительное заседание приемной комиссии, где определят, кого зачислят в авиаучилище.
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Михайлов Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
ankh-andrej
947
№1
12.09.2017 11:36
А как же семья и дети? Пелёнки распашонки... Или это до первого момента?
+3
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RU
mikhalich
4949
№2
12.09.2017 14:40
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
Или это до первого момента?

Амеры отмечают повальную эпидемию беременностей перед боевыми походами кораблей.
+6
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RU
ankh-andrej
947
№3
12.09.2017 16:46
Цитата, q

Амеры отмечают повальную эпидемию беременностей перед боевыми походами кораблей.
Залетела лётчица - под трибунал!
-1
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BY
siamsky
898
№4
12.09.2017 17:18
Цитата, mikhalich сообщ. №2
Амеры отмечают повальную эпидемию беременностей перед боевыми походами кораблей.
Кажется, я знаю как исправить демографическую ситуацию :)
0
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KZ
В.К.О.
456
№5
12.09.2017 17:31
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
Или это до первого момента?
Правильнее будет сказать до первого залёта... Они же лётчицы...:)))
+2
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RU
mikhalich
4949
№6
12.09.2017 17:46
Цитата, siamsky сообщ. №4
Кажется, я знаю как исправить демографическую ситуацию :)

Ну вот да, перманентный декрет встречается достаточно часто, народ шуткует,  мол нужна специальная модификация ИМР для установки спиралей. Другие предлагают пояса верности разработки УВЗ и ключи у командира.
+2
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