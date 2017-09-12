Приемная комиссия по отбору будущих летчиц начала работу в Краснодаре
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Абитуриентки.
Источник: © Александр Рюмин/ТАСС
В Минобороны сравнили решение абитуриенток "связать свою жизнь с летной профессией" с подвигом
КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Члены приемной комиссии, созданной для отбора будущих летчиц в Краснодарское авиаучилище, провели первое заседание и встретились с абитуриентками. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.
"Приемной комиссии, наверное, будет очень нелегко определить лучших из лучших. А ваше решение связать свою жизнь с летной профессией сродни подвигу", - сказал он, обращаясь к абитуриенткам. Желание поступить в летное училище изъявили 214 девушек со всей России, только 118 из них были допущены к отбору, и лишь 15 из них отберут по итогам всех испытаний.
В состав приемной комиссии, созданной специально для отбора будущих летчиц, вошли известные и заслуженные летчики, среди которых депутат Госдумы Герой Советского Союза Николай Антошкин, экс-главком ВВС Герой России Владимир Михайлов.
Горемыкин напомнил, что почетными членами приемной комиссии являются женщины-космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. На завершающем этапе работы комиссии они пообщаются с отобранными абитуриентками.
Как сообщил секретарь приемной комиссии Александр Ракло, с сегодняшнего дня начинаются испытания для поступления девушек в Краснодарское авиаучилище. Три дня они будут проходить профессионально-психологический отбор, с 14 по 19 сентября запланировано прохождение врачебно-летной комиссии, где определят состояние здоровья и годность каждой претендентки к летной работе. 20 сентября все абитуриентки будут сдавать вступительные испытания по физической подготовке.
На 23-24 сентября запланировано заключительное заседание приемной комиссии, где определят, кого зачислят в авиаучилище.
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11.09.2017
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принадлежат ТАСС
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ankh-andrej
947
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№1
12.09.2017 11:36
А как же семья и дети? Пелёнки распашонки... Или это до первого момента?
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+3Сообщить модератору
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mikhalich
4949
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№2
12.09.2017 14:40
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
Или это до первого момента?
Амеры отмечают повальную эпидемию беременностей перед боевыми походами кораблей.
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+6Сообщить модератору
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ankh-andrej
947
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№3
12.09.2017 16:46
Цитата, q
Залетела лётчица - под трибунал!
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-1Сообщить модератору
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siamsky
898
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№4
12.09.2017 17:18
Цитата, mikhalich сообщ. №2
Амеры отмечают повальную эпидемию беременностей перед боевыми походами кораблей.Кажется, я знаю как исправить демографическую ситуацию :)
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0Сообщить модератору
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В.К.О.
456
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№5
12.09.2017 17:31
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
Или это до первого момента?Правильнее будет сказать до первого залёта... Они же лётчицы...:)))
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+2Сообщить модератору
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mikhalich
4949
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№6
12.09.2017 17:46
Цитата, siamsky сообщ. №4
Кажется, я знаю как исправить демографическую ситуацию :)
Ну вот да, перманентный декрет встречается достаточно часто, народ шуткует, мол нужна специальная модификация ИМР для установки спиралей. Другие предлагают пояса верности разработки УВЗ и ключи у командира.
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