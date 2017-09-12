Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Источник: бросковые испытания прототипа "Сармата" могут пройти на Плесецке в октябре

12.09.2017 ТАСС 567 1
0
Понравилась новость?
 +6
Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты
Пусковая шахта межконтинентальной баллистической ракеты.
Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Во время бросковых испытаний проверяется работа порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты, сообщил источник

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Бросковые испытания прототипа новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" могут состояться на космодроме Плесецк в октябре. Об этом в понедельник сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Бросок первого изготовленного и прошедшего полный цикл заводских испытаний прототипа запланирован с космодрома Плесецк на октябрь, в сентябре его должны вывезти на полигон", - сообщил собеседник агентства.

Во время бросковых испытаний проверяется работа порохового стартового ускорителя, который выталкивает ракету из шахты, а также поведение ракеты после этого. МБР упадет в пределах полигона, уточнил источник.

Он отметил, что на "Красмаше", выпускающем "Сармат", в настоящее время "полностью заменен станочный парк, установлены новые испытательные стенды и завод готов к производству".

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Бросковые испытания новой российской МБР "Сармат", которая должна прийти на смену "Воеводе", переносились несколько раз. Последний раз они планировались на март этого года, однако снова были сдвинуты из-за необходимости "завершить полный цикл испытаний изделия на новых испытательных стендах Красноярского машиностроительного завода", сообщал ранее ТАСС другой источник в "оборонке".
11.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
Красмаш

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1165
№1
12.09.2017 01:36
Дай - то Бог! А то ситуация с постоянным переносом даже бросковых испытаний становится просто неприличной.
+3
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.09 21:35
  • 71
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 12.09 21:28
  • 18
Проблемы не в "оборонке": стратегия Кудрина по развитию России вызывает серьезные вопросы
  • 12.09 21:28
  • 11
Перспективная тяжелая БМП Т-15 завершила пробеговые испытания
  • 12.09 21:22
  • 7
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
  • 12.09 20:59
  • 1
Россия планирует построить гигантский авианосец водоизмещением 115 тысяч тонн? (The National Interest, США)
  • 12.09 20:49
  • 21
Перспективный российский авианосец может быть построен на Дальневосточном заводе "Звезда"
  • 12.09 20:27
  • 3
Самолет Т-50-11 прибыл в Жуковский
  • 12.09 20:17
  • 27
Хорошая мина при плохой игре
  • 12.09 19:25
  • 1
Работа по земле: зачем ВКС России применяют истребители для бомбардировок
  • 12.09 19:12
  • 5343
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.09 18:31
  • 1
Семь лучших танков современности
  • 12.09 18:28
  • 1
Россия в 2,5 раза сократила программу по утилизации бронетехники к 2020 году
  • 12.09 18:23
  • 1
В Вооруженных силах Российской Федерации отметили День танкиста
  • 12.09 18:22
  • 1
Российская боевая машина поддержки танков прошла испытания в Сирии
  • 12.09 18:17
  • 1
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
другие обсуждаемые темы