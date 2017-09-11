Корабль "Вице-адмирал Кулаков" начал учения в Красном море
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Малые противолодочные корабли Казанец, большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков, фрегат Адмирал Горшков, малый сторожевой корабль Сообразительный, большой десантный корабль Александр Шабалин, большой десантный корабль Иван Грен (слева направо) во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) "Вице-адмирал Кулаков" обеспечил проводку конвоя через Аденский залив в Красное море и приступил к проведению учений по приему на ходу жидких грузов от танкера "Кама", сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.
Российский военный корабль в ходе боевой службы обеспечивает охрану гражданских судов от пиратов.
"БПК СФ "Вице-адмирал Кулаков", выполняющий учебно-боевые задачи в дальней океанской зоне, обеспечил проводку балкера под флагом государства Барбадос из северной части Аравийского моря через Аденский залив в Красное море и приступил к проведению учения по передаче жидких грузов от танкера "Кама" на ходу кильватерным способом", - сказал Серга.
Он отметил, что после пополнения запасов российские моряки продолжат сопровождение гражданских судов из Красного моря в сторону Индийского океана.
БПК "Вице-адмирал Кулаков" вышел из главной базы СФ Североморска в конце июня для участия в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошел в Средиземное море, 25 августа - через Суэцкий канал в Красное море. За время дальнего похода российский боевой корабль прошел более 12 тысяч морских миль.
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11.09.2017
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