На предприятии в Розит состоялась церемония крещения второго авианосца класса "Куин Элизабет"



Фото с церемонии крещения авианосца HMS Queen Elizabeth ВМС Великобритании.

Источник: Andrew Milligan/PA Фото с церемонии крещения авианосца HMS Queen Elizabeth ВМС Великобритании.Источник: Andrew Milligan/PA

ЦАМТО, 11 сентября. Командование ВМС Великобритании объявило о состоявшейся 8 сентября на судостроительном предприятии в Розит (Шотландия) церемонии крещения второго 65000-тонного авианосца класса "Куин Элизабет" – "Принс оф Уэллс".

По информации "Альянса производителей авианосцев", спуск корабля на воду из сухого дока, где ведется строительство, состоится следующим летом, а морские испытания авианосца планируется начать в середине 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, МО Великобритании объявило о подписании с компанией BVT Surface Fleet, являющейся совместным предприятием BAE Systems и VT Group, и т.н. "Альянсом производителей авианосцев" первых контрактов общей стоимостью 3 млрд. фунтов стрлн. на строительство для ВМС страны двух авианосцев проекта CVF, "Куин Элизабет" и "Принс оф Уэллс", 3 июля 2008 года. Изготовление блоков корпуса головного корабля началось в декабре 2008 года, закладка киля состоялась в июле 2009 года, спуск на воду – в июле 2014 года. Авианосец R-08 "Куин Элизабет" 26 июня 2017 года вышел в море для проведения первого этапа заводских ходовых испытаний.

Строительство второго авианосца класса "Куин Элизабет", "Принс оф Уэллс", началось на предприятии в Розит в сентябре 2014 года. В настоящее время корпус корабля построен, проходит его оснащение необходимым оборудованием.

Два авианосца класса "Куин Элизабет" станут самыми крупными и современными военными кораблями, построенными в Великобритании. Как ожидается, строк их эксплуатации составит около 50 лет.

По заявлению командования ВМС Великобритании, "Куин Элизабет" станет вторым по размерениям авианосцем в мире, и первым, изначально разработанным для применения боевых самолетов пятого поколения. Испытания на борту авианосца самолетов F-35B планируется начать в октябре 2018 года, а в 2020 году "Куин Элизабет" будет полностью готов к выполнению боевых задач.

Полное водоизмещение авианосца класса "Куин Элизабет" составляет около 65000 т, длина – 280 м, ширина – 73 м, осадка – 11 м, площадь полетной палубы – около 13000 кв. м. Корабли оснащены газотурбинной энергетической установкой и вспомогательной дизельной общей мощностью 108 МВт. Максимальная скорость хода – не менее 25 узлов, дальность морского перехода – до 10000 морских миль (18400 км) на скорости 15 узлов, автономность – 45 суток. Предполагается, что на каждом авианосце будет базироваться авиационная группа истребителей пятого поколения F-35B "Лайтнинг-2" с коротким взлетом и вертикальной посадкой (максимально до 36 ед.) и четыре вертолета дальнего радиолокационного обнаружения "Мерлин". Экипаж авианосца составит около 1600 человек (включая авиагруппу).