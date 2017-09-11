На Уралвагонзаводе обсудили выполнение ГОЗ



Уралвагонзавод.

Источник: finobzor.ru Уралвагонзавод.Источник: finobzor.ru

ЦАМТО, 11 сентября. На Уралвагонзаводе, головном предприятии корпорации УВЗ, прошло совещание межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии РФ. Обсуждался ход реализации выполнения ГОЗ-2017, проблемы и пути их решения. Встреча прошла в закрытом режиме.

В совещании приняли участие заместитель председателя коллегии ВПК Олег Бочкарев, члены Военно-промышленной комиссии, а также представители Министерства промышленности и торговли РФ, директора заводов отрасли.

Корпорацию УВЗ представляли генеральный директор Александр Потапов, руководители АО "Омсктрансмаш", АО "ЦНИИ "Буревестник", АО "НПО "Электромашина" и других предприятий интегрированной структуры УВЗ.

О выполнении ГОЗ корпорацией Уралвагонзавод доложил заместитель генерального директора по спецтехнике Вячеслав Халитов. Руководители оборонных предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех, отчитались о выполнении договорных обязательств в рамках государственного оборонного заказа. Кроме того, с докладами выступили представители Межведомственной рабочей группы.

Комментариев по итогам встречи не последовало, но настроение участников, по наблюдениям ожидавших их журналистов, было позитивным, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".