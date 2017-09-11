Передовой отряд российского международного противоминного центра ВС РФ направлен в Сирию



Военнослужащие-саперы ВС РФ.

Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС Военнослужащие-саперы ВС РФ.Источник: © Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 11 сентября. Более 40 специалистов передового отряда Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации, 7 ед. специальной техники и группа кинологов с минно-розыскными собаками переброшены самолетами военно-транспортной авиации на сирийский аэродром Хмеймим.

В ближайшее время военнослужащие будут направлены в освобожденные районы города Дейр-эз-Зор для рекогносцировки и оценки масштабов предстоящего разминирования. Всего в Сирийскую Арабскую Республику для участия в гуманитарном разминировании будет переброшено 175 военнослужащих международного противоминного центра и 42 ед. специальной инженерной техники, в том числе современные роботизированные комплексы "Уран-6". В состав отряда, помимо саперных подразделений, входит кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками.

В первую очередь, саперы будут разминировать дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницы, школы, жилые дома, объекты водо- и электроснабжения и исторические памятники культуры.

Специалистами Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации уже было успешно проведено гуманитарное разминирование Пальмиры и Алеппо. Российские военные обезвредили более 62 тыс. взрывоопасных предметов и разминировали около 5300 га территории.

Отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации полностью автономен и оснащен самыми современными комплектами разминирования и защиты (селективными переносными индукционными миноискателями ИМП-2С, переносными искателями проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносными искателями неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-2-02) и жизнеобеспечения (автономные установки энергоснабжения, мобильный комплекс очистки и консервирования воды МККВ-1000, полевые кухни, палатки для размещения военнослужащих), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.