Партия транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 поставлена в подразделение ВКС России



Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 11 сентября. Новые вертолеты Ми-8МТВ-5-1 поставлены в подразделения воздушно-космических сил России. Машины оснащены новой силовой установкой и современным радиоэлектронным оборудованием.

Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для проведения поисково-спасательных операций, выполнения специальных задач, а также транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн.

Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения. Это позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также садиться на необозначенные площадки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.