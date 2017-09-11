Партия транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5-1 поставлена в подразделение ВКС России
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Военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5-1.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
ЦАМТО, 11 сентября. Новые вертолеты Ми-8МТВ-5-1 поставлены в подразделения воздушно-космических сил России. Машины оснащены новой силовой установкой и современным радиоэлектронным оборудованием.
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1 предназначен для проведения поисково-спасательных операций, выполнения специальных задач, а также транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн.
Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения. Это позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также садиться на необозначенные площадки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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11.09.2017
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