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Российская боевая машина поддержки танков прошла испытания в Сирии

12.09.2017 ЦАМТО 458 1
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БМПТ-72
Боевая машина поддержки танков БМПТ-72.
Источник: Menadefense

ЦАМТО, 11 сентября. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) была опробована в боевых условиях в Сирии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 9 сентября на пресс-конференции в рамках фестиваля "Уралтанк" генеральный директор – главный конструктор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов.

"БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ. Получены определенные результаты. Для Министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017", – цитирует "РИА Новости" А.Терникова.

Он добавил, что в рамках данного контракта также идет речь о модернизации танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.

Как считает вице-премьер Дмитрий Рогозин, российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" "взорвали" мировой оружейный рынок и их ждут большие перспективы.

Ранее в Минобороны сообщили, что Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке боевых машин, напоминает агентство.

"Терминатор" сегодня фактически взорвал рынок экспорта бронетехники и имеет блестящие перспективы", – сказал Д.Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что первое поколение боевых машин поддержки танков ("Терминатор-1") создано на основе танка Т-72, его экипаж состоит из пяти человек, в то время как в машине нового поколения – "Терминаторе-2" – три человека, каждый из которых – оператор своей системы вооружения.
11.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
КБТМ Омск
УКБТМ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
464
№1
12.09.2017 18:22
Всё хорошо, но почему эти машины ТОСы и БМОП  ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ждали своего часа.
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