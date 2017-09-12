Российская боевая машина поддержки танков прошла испытания в Сирии
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Боевая машина поддержки танков БМПТ-72.
Источник: Menadefense
ЦАМТО, 11 сентября. Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) была опробована в боевых условиях в Сирии.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 9 сентября на пресс-конференции в рамках фестиваля "Уралтанк" генеральный директор – главный конструктор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов.
"БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ. Получены определенные результаты. Для Министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017", – цитирует "РИА Новости" А.Терникова.
Он добавил, что в рамках данного контракта также идет речь о модернизации танков Т-72 и Т-90 до уровня Т-72Б3 и Т-90М.
Как считает вице-премьер Дмитрий Рогозин, российские боевые машины поддержки танков "Терминатор" "взорвали" мировой оружейный рынок и их ждут большие перспективы.
Ранее в Минобороны сообщили, что Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке боевых машин, напоминает агентство.
"Терминатор" сегодня фактически взорвал рынок экспорта бронетехники и имеет блестящие перспективы", – сказал Д.Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".
Он напомнил, что первое поколение боевых машин поддержки танков ("Терминатор-1") создано на основе танка Т-72, его экипаж состоит из пяти человек, в то время как в машине нового поколения – "Терминаторе-2" – три человека, каждый из которых – оператор своей системы вооружения.
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11.09.2017
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