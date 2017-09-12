В Вооруженных силах Российской Федерации отметили День танкиста



Танк Т-72Б3М.

Источник: www.militaryparitet.com Танк Т-72Б3М.Источник: www.militaryparitet.com

ЦАМТО, 11 сентября. В Вооруженных силах РФ 10 сентября отметили особый профессиональный праздник – День танкиста, считающийся одним из самых знаменательных дат в Сухопутных войсках. В этом году День танкиста отмечался в 71-й раз.

Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск.

В Сухопутных войсках в настоящее время имеются одна танковая армия, две танковые дивизии и две танковые бригады, дислоцированные на территории трех военных округов и оснащенные глубоко модернизированными танками Т-72, Т-80 и Т-90.

С каждым годом все насыщеннее и сложнее становится программа боевой подготовки танковых подразделений. Проведенный в этом году конкурс "Танковый биатлон" в рамках Армейских международных игр-2017 стал высшей формой проверки уровня подготовки танковых экипажей Сухопутных войск. Элементы конкурса позволили повысить уровень полевой выучки, привить командирам танков твердые профессиональные знания и умения, развить у них командирские качества, навыки по управлению экипажами.

Несмотря на развитие военной тактики и стратегии, появление новых форм и способов ведения боевых действий, танковые соединения по-прежнему призваны выполнять важнейшую роль на поле боя, и их ничем нельзя заменить, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Справочно:

Праздник учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда, по заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. А с 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.