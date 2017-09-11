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Испытания пушки новейшего танка Т-14 "Армата" прошли в Екатеринбурге

12.09.2017 ЦАМТО 643 0
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Т-14 и Т-15
Российская бронетехника Т-14 и Т-15 на платформе "Армата".
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 11 сентября. Испытания пушки новейшего российского танка Т-14 "Армата" прошли на полигоне завода №9 в Екатеринбурге, пишут "Известия".

По словам военного представителя Альберта Зубаирова, каждая пушка проходит стрельбовые испытания на этом полигоне. "Они идут в два этапа: первый этап – это проверка на функционирование и прочность, второй этап – пристрелка орудия", – приводит газета фрагмент интервью А.Зубаирова телеканалу "Звезда".

Гендиректор завода рассказал, что при производстве орудия применена новая технология хромирования канала ствола, что "значительно повышает его живучесть", – отмечают "Известия".
11.09.2017
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Россия
Продукция
Армата
Компании
Завод N9

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