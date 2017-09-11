Испытания пушки новейшего танка Т-14 "Армата" прошли в Екатеринбурге



Российская бронетехника Т-14 и Т-15 на платформе "Армата".

Источник: Донат Сорокин/ТАСС Российская бронетехника Т-14 и Т-15 на платформе "Армата".Источник: Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 11 сентября. Испытания пушки новейшего российского танка Т-14 "Армата" прошли на полигоне завода №9 в Екатеринбурге, пишут "Известия".

По словам военного представителя Альберта Зубаирова, каждая пушка проходит стрельбовые испытания на этом полигоне. "Они идут в два этапа: первый этап – это проверка на функционирование и прочность, второй этап – пристрелка орудия", – приводит газета фрагмент интервью А.Зубаирова телеканалу "Звезда".

Гендиректор завода рассказал, что при производстве орудия применена новая технология хромирования канала ствола, что "значительно повышает его живучесть", – отмечают "Известия".