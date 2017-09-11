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На Уралвагонзаводе поздравили танкостроителей

12.09.2017 ЦАМТО 230 0
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Уралвагонзавод
Продукция Уралвагонзавода.
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

ЦАМТО, 11 сентября. На Уралвагонзаводе во Дворце культуры им. И.В.Окунева 8 сентября состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня танкиста.

Танкостроителей поздравили руководители Уралвагонзавода во главе с генеральным директором корпорации УВЗ Александром Потаповым. Присутствовали директора предприятий, входящих в группу УВЗ, и члены Военно-промышленной комиссии. На праздник приехали заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев, глава города Нижний Тагил Сергей Носов и бывший генеральный директор корпорации УВЗ Николай Малых. Почетными гостями стали уралвагонзаводцы.

Награждение лучших работников завода открыл Александр Потапов.

"Мы с вами сегодня обладаем фантастическими знаниями и опытом, силой и энергией, прекрасными танками, которые знает весь мир. Мы думаем о развитии танкостроения и гордимся тем, что работаем на Уралвагонзаводе. Желаю, чтобы мы продолжали делать такие танки, которыми будут гордиться наши Вооруженные силы! А главное – танки эти нам нужны, чтобы не было войны!" – отметил генеральный директор корпорации УВЗ. Кроме того, он передал слова приветствия от руководителя Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

В рамках торжественного мероприятия сотрудникам нижнетагильского Танкограда было вручено около 200 ведомственных, региональных и корпоративных наград. Министерство обороны РФ наградило около ста человек медалями "За трудовую доблесть" и "За отличие в службе в Сухопутных войсках".

"Когда мы говорим о празднике День танкиста, мы говорим о двух профессиях: военнослужащего, кто управляет машиной, и труженика, кто создает эту технику. Это праздник и для нас, гражданских людей, которые связали свою жизнь с танками. Самое главное – это люди! Именно ваш труд, забота и старания вложены в создание этой техники", – заявил в своем приветственном обращении Олег Бочкарев, сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".
11.09.2017
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Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Бочкарев Олег
Потапов Александр
Чемезов Сергей

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