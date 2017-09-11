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В США продолжается работа над супертонкими зондами для уничтожения космического мусора

12.09.2017 ТАСС 236 0
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Концепт зонда Brane Craft
Концепт зонда Brane Craft.
Источник: © Joseph Hidalgo, The Aerospace Corporation/NASA

Зонты будут обволакивать обнаруженные обломки и спускать их к земной атмосфере, где мусор сгорит окончательно

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Базирующаяся в Калифорнии компания Aerospace Corporation продолжает разработку супертонких зондов, которые в будущем должны будут решить проблему мусора на околоземной орбите, проект финансируется NASA. Об этом в воскресенье сообщил портал Space.com.

Данная инициатива имеет название Brane Craft. Суть ее заключается в том, чтобы запустить в космос десятки зондов, имеющих форму листа площадью примерно в 10 квадратных метров, при этом их толщина будет вполовину меньше, чем у волоса человека. Задача каждого из них - буквально обволакивать обнаруженные обломки и спускать их к земной атмосфере, в которой этот мусор сгорит окончательно.

Зонды планируется сделать тонкими по ряду причин. Это существенно снизит их массу, что важно при запуске. Кроме того, они будут дешевыми в производстве, что немаловажно. В случае успешной реализации проекта такие аппараты будут запускаться на орбиту партиями в десятки штук.

Но все это пока лишь теория, разработчики сейчас стараются решить ряд проблем. Главная из них заключается в надежности всей конструкции, ведь мелкие осколки могут просто пробить лист насквозь. Именно по этой причине солнечные батареи на спутниках и Международной космической станции (МКС) состоят из секций, чтобы при необходимости не пришлось менять всю панель. В Aerospace Corporation планируют взять на вооружение ту же логику. Если малый метеор или осколок повредят какой-либо процессор или прибор, остальные сегменты продолжат работать.

Зонды планируется снабдить двумя источниками питания - традиционными солнечными батареями и топливом для экспериментальных ионных двигателей, разрабатываемых в NASA. У "аппаратов-листов" будет несколько плоских топливных контейнеров, опять же на случай повреждения одного из них.

Вторая проблема - это космическая радиация, которая губительна для электроники. Именно на ее решение будет потрачен второй грант от NASA в размере $500 тыс.. Эти средства позволят продлить программу еще на два года. Первый транш составил $100 тыс.. Однако по истечении двух лет разработчики должны будут представить прототип зонда.

"Мы думаем над тем, как привлечь государство и заинтересованные компании, чтобы вывести проект на следующий уровень", - отметил Зигфрид Джэнсон, один из ведущих специалистов Aerospace Corporation, оценив общую стоимость работ по созданию "уничтожителей мусора" в несколько миллионов. По его словам, листы будут способны захватывать и перемещать объекты весом до одного килограмма.

Ранее головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш сообщил, что развитие космической отрасли на Земле может остановиться через одно-два столетия, если не будет решена проблема космического мусора в околоземном пространстве. Сегодня из-за летающих в космосе обломков старых аппаратов приходится корректировать орбиту МКС. На ней даже планируют установить датчик космического мусора, он будет запущен к станции в ноябре этого года.
11.09.2017
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принадлежат ТАСС
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