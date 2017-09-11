Тральщики ТОФ на учениях в Камчатке отработали проводку крейсеров через минные поля



Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие".

Источник: © Архив ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие".Источник: © Архив ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Во время выхода в море экипажи кораблей отработали постановку контактных и неконтактных тралов

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Морские тральщики камчатской группировки Тихоокеанского флота (ТОФ) "МТ-264" и "МТ-265" отработали проводку атомных подводных крейсеров через минные поля и выполнили артиллерийские стрельбы в Авачинском заливе, сообщил официальный представитель ТОФ капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

"Тральщики соединения кораблей охраны водного района отработали действия по противоминному обеспечению развертывания атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия", - сообщил Матвеев.

Он уточнил, что во время выхода в море экипажи кораблей отработали постановку контактных и неконтактных тралов, перекрыв установленные нормативы. Тихоокеанцы провели учение по проводке подводных лодок за тралами и форсированию минного заграждения с уничтожением плавающих, донных и якорных мин с условным применением шнуровых зарядов. Во время поиска и траления в заданном квадрате корабли обнаружили и уничтожили все учебные мины.

Кроме того, моряки провели комплекс артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, отработали противодиверсионную и противовоздушную оборону с применением переносных зенитно-ракетных комплексов.