Масштабные учения железнодорожных войск ВВО прошли в двух регионах Дальнего Востока



Учения железнодорожных войск.

Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС Учения железнодорожных войск.Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

К маневрам привлекли около 1,2 тыс. военнослужащих, было задействовано более 450 единиц военной и специальной техники

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Около 1,2 тысячи военнослужащих приняли участие в масштабных учениях железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае и Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.

"К маневрам привлекалось порядка 1200 военнослужащих, задействовано более 450 единиц военной и специальной техники, в том числе путепрокладчики и сваебойные агрегаты, автокраны, экскаваторы, тяжелая автомобильная техника", - говорится в сообщении.

Во время практической части учений в Хабаровском крае военные железнодорожники оборудовали береговую часть паромной переправы со стороны поселка Красная речка и острова Большой Уссурийский, собрали две паромные переправы длинной 37,5 метров и перевезли автомобильную технику и специальное железнодорожное оборудование через протоку Амурская под Хабаровском.

В Амурской области личный состав соединения железнодорожных войск Восточного военного округа на учениях восстановил участок железнодорожного моста, разрушенного диверсионной группой условного противника.

Кроме того, было завершено наведение комбинированного железнодорожного моста протяженностью более 1 тыс. метров через реку Зея с использованием рамно-эстакадного моста (РЭМ-500) и наплавного железнодорожного моста (НЖМ-56).