В Грузии начались военные учения Agile Spirit — 2017 (Civil.ge, Грузия)



Учения Грузия-НАТО "Достойный партнер 2017" на полигоне Вазиани в Грузии

Источник: © REUTERS, David Mdzinarishvili Учения Грузия-НАТО "Достойный партнер 2017" на полигоне Вазиани в ГрузииИсточник: © REUTERS, David Mdzinarishvili

Тбилиси - На военном полигоне Орфоло, в Ахалцихе, 3 сентября прошла церемония открытия многонациональных военных учений Agile Spirit - 2017, организаторами которых являются Грузия и США.

В учениях участвуют около полутора тысяч военнослужащих, в том числе, 500 военных из корпуса американских морских пехотинцев из Сил США в Европе и Африке. В учениях также участвуют представители Азербайджана, Болгарии, Латвии, Румынии и Украины. Первоначально планировалось, что в учениях должны были участвовать и представители Армении, но, предположительно, после подтверждения участия в учениях Азербайджана армянская сторона уже не явилась на учения.

По информации Корпуса морских пехотинцев США, главной целью учений является улучшение совместимости между силами США, Грузией и региональных партнеров, а также углубление знаний каждой страны по тактике, технике и процедурам.

По сообщению Министерства обороны Грузии, учения Agile Spirit - 2017 охватывают командно-штабную и полевую подготовку и сценарий основывается на операциях по обеспечению стабильности и наступлению/обороны.

В рамках военных учений в порт Поти на Черноморском побережье Грузии паромом была доставлена американская военная техника, в том числе танки "Абрамс" типа М1. Позже американская военная техника с помощью железной дороги была доставлена на полигон.

Выступая на церемонии открытия 3 сентября президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул роль Грузии с деле обеспечения глобальной стабильности и безопасности.

"Несмотря на то, что территории нашей страны оккупированы, мы являемся страной, которая с большой ответственностью подходит к собственной роли в процессе углубления глобального мира", - отметил Маргвелашвили и добавил, что с первых же дней независимости страна вовлечена "в укреплении тех ценностей, которые важны для нас".

Министр обороны Грузии Леван Изория во время выступления на церемонии заявил, что эти военные учения являются еще одним четким примером стратегического сотрудничества между Грузией и США.

"Учениями мы еще больше укрепляем взаимосовместимость между Грузией и США, стран членов НАТО или региональных партнеров. Наша цель заключается в том, чтобы внести достойный вклад в в дело защиты общих ценностеЙ, свободного общества и мира", - заявил Изория.

"С многонациональными учениями с нашими стратегическими Грузия становится более стабильной и мирной, а наши Вооруженные силы приобретают больше профессионализма, становятся более твердыми и самоуверенными", - добавил он.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Первоначально в учениях участвовали только две страны - Грузия и США. С 2015 года к учениям подключились и другие страны.

Agile Spirit проводятся спустя три недели после того, как в Грузии завершились масштабные военные учения "Достойный партнер - 2017", в которых участвовали военные из Грузии, США, стран - членов НАТО и партнерских стран.