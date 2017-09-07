Израиль атаковал сирийский химзавод



F-16 (на переднем плане) и F-15 ВВС Израиля.

Источник: Ariel Schalit / AP F-16 (на переднем плане) и F-15 ВВС Израиля.Источник: Ariel Schalit / AP

ВВС Израиля нанесли удар по позициям правительственных войск Сирии

Израильские бомбардировщики нанесли утром 7 сентября удар по химзаводу в районе города Масьяф, расположенному в провинции Хама на западе Сирии. После установления перемирия на юге страны, это стало первой атакой ВВС Израиля по позициям САА. Заявляется, что атаке подвергся химический завод и исследовательский центр, якобы связанные с разработкой химоружия.

Генштаб армии Сирии сообщил, что в результате авиаудара ВВС Израиля по позициям сирийских военных погибли два человека. По данным официального Дамаска, израильские самолеты атаковали город Масьяф, расположенный к северу от Хомса и сирийско-ливанской границы.

По заявлению сирийской армии, такая агрессивная акция "может иметь опасные последствия для безопасности и стабильности региона".

Также Дамаск обвинил Тель-Авив в оказании помощи и "прямой поддержки" террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и другим экстремистским группировкам.

Израильская газета Haaretz сообщает, что атаке ВВС Израиля подверглись исследовательский центр и завод, которые, предположительно, связаны с разработкой и производством химического оружия. По утверждению израильских СМИ, предприятие контролирует президент Сирии Башар Асад.

Официальный представитель ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) отказался комментировать авиаудар по сирийским позициям, заявив, что вооруженные силы страны не комментирует текущие военные операции, передает Reuters.

Бывший шеф военной разведки Израиля Амос Ядлин при этом написал в твиттере, что удар был нанесен по научному объекту сирийских военных. "Объект в Масьяфе также производит химическое оружие и взрывные устройства, от которых погибли тысячи граждан Сирии", - говорится в сообщении Ядлина.

Накануне Управление Верховного комиссара ООН по правам человека возложило ответственность за применение в апреле химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун на правительственную Сирийскую арабскую армию.

"Сирийские ВВС использовали зарин в Хан-Шейхуне, убив более 80 человек, большинство из которых были женщинами и детьми. Удар с воздуха был также нанесен по близлежащим медицинским учреждениям. Это привело к серьезному снижению их способности оказывать помощь жертвам химической атаки и, как следствие, увеличению числа жертв среди гражданского населения", - говорится в докладе Управления.

В Идлибе, Хамахе и восточной Гуте сирийские войска использовали боевой хлор, заявляет ООН. "Эти нападения представляют собой явные нарушения международного гуманитарного права и Конвенции о химическом оружии", - резюмируется в исследовании.

Дамаск отрицает использование химоружия в войне. Сирия согласилась уничтожить свое химическое оружие в 2013 году под наблюдением России и США. Тем не менее, дипломаты и оружейные эксперты подозревают, что Сирия могла сохранить часть оружия.

Россия же занимают позицию о необходимости дождаться окончательных итогов расследования, прежде чем обвинять официальный Дамаск в использовании химического оружия против мирного населения. Сирийские власти заявляют о провокации против действующей политической системы.

В течение гражданской войны в Сирии, длящейся уже более шести лет, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявляла, что было зафиксировано как минимум два применения зарина, а также хлора. Сирийское правительство отрицает использование химического оружия.

В апреле США нанесли ракетный удар по правительственной авиабазе в Сирии, с которой якобы была совершена химическая атака.

В первых числах мая 2017 года организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала на своем сайте данные о применении химического оружия в Сирии, в том числе в провинции Идлиб. Согласно этому докладу, в Идлибе могли быть использованы авиабомбы советского производства, предназначенные для проведения химических атак с применением зарина. По данным правозащитников, сирийские войска еще несколько раз применяли химоружие - 11 и 12 декабря 2016 года в Восточной Хаме и 30 марта 2017 года на севере Хамы недалеко от Хан-Шейхуна.

Башар Асад в ответ на это заявил, что химическая атака в Идлибе была организована "в рамках кампании по демонизации властей Сирии в глазах простого народа". "И на какое-то время - на несколько месяцев, на год - часть сирийского общества этому поверила", - добавил он. По словам Асада, потом было решено "демонизировать сирийское государство перед западным общественным мнением, чтобы получить поддержку на военное вторжение".

В начале июля войска Израиля нанесли удар по позиции сирийской артиллерии в ответ на два снаряда, выпущенных ранее по контролируемой Израилем части Голанских высот. Об этом сообщил представитель израильской армии обороны.

"В ответ на снаряды, выпущенные ранее по Израилю из Сирии, силы армии обороны Израиля атаковали позицию артиллерии сирийских военных, которые были источником огня", - написал в своей твиттере представитель ЦАХАЛ. Отмечалось, что это был уже пятый за неделю обмен ударами.

Иван Жуковский