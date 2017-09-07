Российские «Аллигаторы» сожрали сирийских «бармалеев»



Российский вертолёт Ми-28 в Сирии. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин Российский вертолёт Ми-28 в Сирии. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Воздушно-космические силы установили рекорд по интенсивности применения боевых вертолетов

Российские Ми-28, Ка-52 и Ми-8АМТШ решили исход битвы за Дейр-эз-Зор. В ходе операции по деблокированию города российские вертолеты пробили войскам дорогу к осажденному анклаву. «Аллигаторы» и «Ночные охотники» действовали преимущественно в темное время суток, уничтожая технику боевиков, именуемых на армейском сленге «бармалеями», препятствуя переброске подкреплений и подвозу боеприпасов. На финальной стадии операции на них приходилось до 70% всех вылетов. Эксперты отмечают, что это первый для российских ВКС опыт массированного применения ударных вертолетов в ночных условиях.

Как рассказали «Известиям» в Главном командовании Воздушно-космических сил, ставка на массированное применение винтокрылых машин была сделана еще на этапе планирования операции. В ходе наступления все задачи, поставленные армейской авиации (в ее состав входят вертолетные подразделения) были выполнены. В районе Дейр-эз-Зора были задействованы практически все ударные Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М. Также к атакам на позиции боевиков привлекались транспортно-боевые Ми-8АМТШ. Впервые за время операции в Сирии количество вылетов, выполненных вертолетами, превысило показатели штурмовиков, бомбардировщиков и истребителей.

Для обеспечения продвижения сирийских правительственных войск к Дейр-эз-Зору российская авиация круглосуточно патрулировала пустыню и уничтожала все обнаруженные боевые машины террористов ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Помимо танков и БМП вертолетчики охотились на так называемые тачанки — автомобили с установленными на них крупнокалиберными пулеметами или реактивными системами залпового огня. Именно такие террористы используют для стремительных рейдов по тылам.

Это позволило обезопасить наступающую группировку от фланговых ударов. Фактически боевики лишились своего главного козыря — высокой подвижности — и были вынуждены обороняться на стационарных позициях, где их уничтожали артиллерия, бомбардировщики и крылатые ракеты с кораблей.

Вертолеты помогли 4 сентября отразить мощную контратаку боевиков на подступах к Дейр-эз-Зору. Террористы бросили в бой несколько десятков заминированных автомобилей и БМП, однако практически все смертники были уничтожены еще на подступах ударами российской авиации, артиллерии и противотанковыми комплексами.

Авиация также обеспечила успех финального броска к городу 5 сентября. Российские авиаторы вместе с сирийскими артиллеристами сумели подавить артиллерию джихадистов, сконцентрированную на высотах к северо-западу от Дейр-эз-Зора и мешавшую наступлению.

В ходе решающей фазы операции интенсивность действий российской авиации возросла до ста и более боевых вылетов в сутки, из которых до 70% выполняли вертолеты. «Аллигаторы» и «Ночные охотники» выслеживали и уничтожали автомобильные колонны с боеприпасами и резервами, не позволяя боевикам провести перегруппировку.

Независимый военный эксперт Антон Лавров рассказал «Известиям», что ночное применение ударных вертолетов — общемировой тренд.

— Днем ударные вертолеты уязвимы для ПЗРК, которые сейчас получили широкое распространение, а ночью у них есть большое преимущество — благодаря современным оптико-электронным комплексам и дальнобойным управляемым ракетам они могут обнаруживать и поражать цели на большой дистанции, — пояснил специалист. — В Сирии успешному применению вертолетной техники способствует пустынный рельеф местности. Боевикам особо негде укрыться, а нагревшаяся за день техника хорошо заметна и представляет собой хорошую мишень.

Антон Лавров добавил, что в Сирии российские военные впервые получили опыт массированного применения современных ударных вертолетов.

— Пробой пера стал второй штурм Пальмиры, а под Дейр-эз-Зором ударные вертолеты уже работали в полную мощь, — отметил эксперт. — Беспилотники находили цели. Затем в этот район вылетали охотники. Ми-35 и Ми-28 применяли комплексы «Атака», а Ка-52 использовали новейшие ракеты «Вихрь». Удары по позициям и технике боевиков наносились с расстояния 4–6 км, они могли даже не слышать атакующие вертолеты.

Изначально в составе российской авиационной группировки в Сирии были только относительно старые Ми-24 и Ми-35, но с конца 2016 года туда стали перебрасывать самые современные образцы — Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник».

Николай Сурков Алексей Рамм