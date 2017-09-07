Сын конструктора авианосцев Бабича опроверг переезд отца из Украины в Китай
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Валерий Бабич на палубе тяжелого авианесущего крейсера проекта 11435 "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" ВМФ России
Источник: Валерий Бабич / ru.wikipedia.org
Сын конструктора советских авианосцев Валерия Бабича опроверг эмиграцию в Китай для работы в местном бюро. Об этом Глеб Бабич написал на своей странице в Facebook.
"Не собирался, не думал, и даже предложений не поступало", — приводит слова отца Глеб Бабич.
Он также отметил, что Валерий Бабич никогда не рассматривал вариантов переезда в Китай или любую другую страну.
"Интересно другое — массированный одновременный вброс фейка в России, и двух украинских, мнящих себя солидными СМИ. Любящих порассуждать о журналистской этике и стандартах. Все это несет признаки хорошей организации и согласованности действий", — добавил Глеб Бабич.
Валерий Бабич занимал должность начальника конструкторского бюро по авианесущим крейсерам Черноморского судостроительного завода в Николаеве и принимал участие в создании авианесущих крейсеров "Киев", "Минск", "Ульяновск", "Варяг" и других.
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07.09.2017
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