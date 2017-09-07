Британские исследователи заявили об усилении влияния России в Арктике



Развитие авиационных систем дальнего перехвата вписывается в российскую программу по усилению военного присутствия и укреплению обороны в арктическом секторе.

Источник: https://www.popmech.ru/ Развитие авиационных систем дальнего перехвата вписывается в российскую программу по усилению военного присутствия и укреплению обороны в арктическом секторе.Источник: https://www.popmech.ru/

Милитаризация Арктики со стороны России значительно ускорилась с 2014 года, сообщает газета The Independent со ссылкой на доклад британского аналитического центра "Общество Генри Джексона".

Россия создала в Арктике военный округ, активно наращивает группу войск, создала новые арктические бригады и продолжает использовать свои природные ресурсы в регионе. Россия также создает новый новый ледокольный флот, вновь открыла военные базы советских времен и развернула систему раннего предупреждения ракетного нападения в Арктике.

В настоящее время Россия восстанавливает аэродромы, такие как аэродром Рогачево на Новой Земле и аэродромы в Тикси, Воркуте, Алыкеле и Анадыре, говорится в докладе. Строительные работы также началась на крупной военной базе "Арктический трилистник" в регионе. Авторы доклада констатируют, что России "регулярно вторгается в воздушное пространство других стран" региона. Норвегия перехватила 74 российских боевых самолета, проводящих воздушное патрулирование в 2014 году - по сравнению с 58 в 2013 году.

НАТО срочно нужно "принять стратегию по Арктике и обеспечить общий подход к проблемам безопасности в регионе", подчеркивает "Общество Генри Джексона".

Автор отчета, директор Центра исследований России "Общества Генри Джексона" доктор Эндрю Фоксейл сообщил: "За последнее десятилетие Россия расширила свои военные возможности в Арктике в масштабах, гораздо более глубоких и широких, чем все, что Запад сделал в этот период. Национальные интересы России в Арктике объясняют определенную часть этой активности, но не все. Некоторые считают, что Россия участвует в односторонней гонке вооружений в регионе".

По мнению доктора Фоксейла, у Великобритании мало возможностей предотвратить деятельность России в Арктике, "но более развернутая оценка этих действий и их последствий будет способствовать разработке более эффективной политики".

Комментируя отчет, депутат британского парламента Джеймс Грей, сказал: "Мы больше не можем игнорировать растущее военное присутствие России в Арктике. По мере того как появляются новые коммерческие возможности в регионе, Британия и ее союзники должны сделать больше, чтобы Арктика оставалась стабильной и мирной, убежден депутат. "Мы также должны сдерживать любое возможное возвращение к холодной войне в Арктике и Северной Атлантике, нацеленное на разрушение маршрутов поставок в страны Запада. Чтобы достичь этого, Британия должна работать с Россией, но мы также должны быть настороже и помнить об угрозах, которые российская военная деятельность в Арктике ставит перед нашей способностью реализовывать наши интересы, и защищать себя и наших союзников на Севере в Северной Атлантике", — рассуждает парламентарий.