Экспорт приходит в летную негодность



Полноразмерный макет кабины МС-21 на авиасалоне МАКС-2011. (Фото Alex Beltyukov)

Источник: https://ru.wikipedia.org/ Полноразмерный макет кабины МС-21 на авиасалоне МАКС-2011. (Фото Alex Beltyukov)Источник: https://ru.wikipedia.org/

Поставки российской авиатехники за рубеж могут остановиться

Как выяснил "Ъ", в реформе системы регулирования российского авиапрома возникли новые проблемы. Чтобы Росавиация подписала необходимые для экспорта отечественной техники соглашения о летной годности самолетов с зарубежными авиавластями, ей требуется соглашение с расследующим авиапроисшествия Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Но между ними острый конфликт: Россия пытается отобрать у МАК полномочия, а теперь даже лояльный государству авиапром просит наладить сотрудничество с опальной организацией. Ситуацию осложняет позиция США, которые, по версии Росавиации, предложили "дискриминационный" документ.

Союз авиапроизводителей предложил Росавиации заключить соглашение с МАК "для продвижения российской авиатехники за рубеж", следует из письма союза (есть у "Ъ"). Ведомство два года назад получило часть функций МАК, оно должно стать и разработчиком соглашений с властями других стран по вопросам летной годности. Без таких документов, прежде всего с США и ЕС, экспорт российских самолетов затруднен. Сейчас незначительный экспорт воздушных судов идет по старым соглашениям, подписанным еще Авиарегистром МАК, но они не будут распространяться на новые самолеты, такие как МС-21.

В письме поясняется, что подписание новых соглашений возможно только "при условии соответствия национальной системы поддержания летной годности стандартам и практике ICAO". Но ICAO требует, чтобы авиавласти заключили соглашение с органом, расследующим авиапроисшествия (эти функции остались у МАК). Также Росавиация должна заключить рабочие соглашения по летной годности и повышению безопасности полетов с Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и Федеральной авиационной администрацией США (FAA). Они позволили бы использовать соглашения МАК и сохранить механизм признания российской авиатехники за рубежом.

Союз также предложил "постепенно ограничить" использование российскими перевозчиками воздушных судов иностранной регистрации при полетах за рубеж и "постепенно запретить" полеты на таких самолетах в РФ. Сейчас в России 90% перевозок идут на иностранных самолетах, в основном зарегистрированных на Бермудах, в Ирландии, на Арубе. Основной контроль за летной годностью возложен на страну регистрации судна, а полномочия Росавиации до недавнего времени ограничивались одобрением организаций, получивших зарубежный сертификат. Государство давно обсуждает идею перевода самолетов в реестр РФ, но пока это не удалось.

В ответном письме союзу врио главы Росавиации Александр Беляков сообщил, что заключить соглашение в области поддержания летной годности с МАК "не представляется возможным", поскольку РФ приняла новые нормативы в области сертификации авиатехники по стандартам ICAO. Взаимодействие с EASA и с FAA пока ограничилось согласованием процедур начала работы над соглашениями. Но предложенный FAA текст, пишет господин Беляков, Россия не может принять "из-за его дискриминационного характера". Он "направлен только на обеспечение поставок американской авиатехники в РФ", FAA не учла и предложение Росавиации подготовить симметричный документ, включающий "процедуры по сертификации и поддержанию летной годности российской авиатехники при ее поставке в США". Росавиация согласилась с идеей постепенно ограничить использование судов с иностранной регистрацией, чтобы восстановить контроль за поддержанием летной годности. Но агентство считает, что авиакомпании вправе сами принимать решение, на каких воздушных судах осуществлять перевозки.

В Росавиации сообщили "Ъ", что "препятствий для экспорта гражданской авиатехники в настоящее время не существует". В "Гражданских самолетах Сухого" (производитель SSJ 100) говорят, что работают "в рамках предлагаемых текущим законодательством условий" и процесс выдачи сертификатов на SSJ 100 не останавливается. В Минтрансе и МАК "Ъ" не ответили.

Подписание соглашения с МАК, предлагаемого союзом,- гарантия того, что результаты расследований, указывающие на недостатки техники, будут учтены при создании новых судов, говорит исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев. Он отметил, что подписание соглашений со странами, куда РФ намерена продавать авиатехнику,- длительная, но необходимая задача: авиапроизводители уже не раз говорили о проблемах с экспортом из-за отсутствия таких соглашений.

Елизавета Кузнецова