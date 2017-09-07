Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На китайских истребителях пятого поколения J-20 были замечены новые двигатели...

08.09.2017 Inforeactor.ru 168 0
0
Понравилась новость?
 0
Chengdu J-20
Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 предположительно с новыми двигателями. Сентябрь 2017г.
Источник: Harry Boone‏@towersight

Китайские истребители пятого поколения Chengdu J-20 получили новые турбореактивные двигатели. Как сообщает издание Jane’s, на фотографиях, которые были сделаны на авиабазе в Чэнду, можно увидеть сильные отличия двигателей от более ранних версий...

Например, тот факт, что на J-20 были установлены не российские и не китайские агрегаты предыдущего поколения, выдает особенная заостренная форма лепестков сопел, разработанная для снижения заметности. Такую же характерную особенность имеют турбореактивные двигатели, которыми оснащают американские истребители пятого поколения F-35.

Несмотря на то, что прототипы J-20 летали с установленными на них двигателями WS10 китайского производства, для показательных полетов самолеты получили уже российские двухконтурные двигатели с форсажной камерой АЛ-31Ф-М2, имеющей тягу около 88 килоньютонов. Это одна из лучших российских разработок, которой, в частности, комплектуется сверхманевренный истребитель Су-35. Однако они относятся к поколению 4++, которые не имеют таких больших требований к малозаметности.

Компания Shenyang Liming Aero Engine рассчитывала разработать усовершенствованную версию WS10, который был бы способен выдавать тягу свыше 140 килоньютонов. В начале 2017 года стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует закупить до 100 истребителей J-20A, оборудованных российскими двигателями АЛ-31Ф, а после этого - еще до 400 единиц J-20B с агрегатами, имеющими тягу 145 килоньютонов.

Существует предположение, что замеченный на китайском истребителе новый двигатель является внутренней разработкой. Следует отметить, что до настоящего времени китайским инженерам не удавалось создать двигатель, который мог бы успешно функционировать длительное время. Вместе с тем никаких официальных сообщений о том, что конструкторы из КНР смогли построить двигатель нового поколения, не поступало. Поэтому можно сделать вывод, что китайцы в очередной раз "слизали" разработку у русских.

Впервые широкая публика увидела китайский истребитель пятого поколения J-20 1 ноября 2016 года. Весной 2017 года этот самолет был принят на вооружение НОАК...
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Inforeactor.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-20
J-20
АЛ-31Ф
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.09 05:52
  • 39
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 08.09 05:50
  • 3
Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО
  • 08.09 05:43
  • 1
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
  • 08.09 01:20
  • 1
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
  • 08.09 00:45
  • 9
Укроборонпром продемонстрировал новейшее оружие
  • 08.09 00:31
  • 3
TOW против "Арматы" (Warthog Defense)
  • 07.09 22:37
  • 4
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 07.09 19:33
  • 73
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 07.09 19:02
  • 24
Российская военная промышленность скоро скатится в бездну? (The Diplomat, Япония)
  • 07.09 18:54
  • 1
Российский гранатомет возглавил мировой рейтинг
  • 07.09 18:48
  • 7
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 07.09 18:15
  • 11
Продолжения военной операции РФ в Сирии хотят лишь 30% россиян - опрос
  • 07.09 18:09
  • 12
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 07.09 16:52
  • 20
Глубоко модернизированный Т-80 станет танком XXI века
  • 07.09 16:37
  • 4
Союз ветеранов возмутился решением Минкульта о запрете свастики в фильмах о Великой Отечественной войне
другие обсуждаемые темы