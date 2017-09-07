На китайских истребителях пятого поколения J-20 были замечены новые двигатели...



Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 предположительно с новыми двигателями. Сентябрь 2017г.

Источник: Harry Boone‏@towersight Китайский истребитель пятого поколения Chengdu J-20 предположительно с новыми двигателями. Сентябрь 2017г.Источник: Harry Boone‏@towersight

Китайские истребители пятого поколения Chengdu J-20 получили новые турбореактивные двигатели. Как сообщает издание Jane’s, на фотографиях, которые были сделаны на авиабазе в Чэнду, можно увидеть сильные отличия двигателей от более ранних версий...

Например, тот факт, что на J-20 были установлены не российские и не китайские агрегаты предыдущего поколения, выдает особенная заостренная форма лепестков сопел, разработанная для снижения заметности. Такую же характерную особенность имеют турбореактивные двигатели, которыми оснащают американские истребители пятого поколения F-35.

Несмотря на то, что прототипы J-20 летали с установленными на них двигателями WS10 китайского производства, для показательных полетов самолеты получили уже российские двухконтурные двигатели с форсажной камерой АЛ-31Ф-М2, имеющей тягу около 88 килоньютонов. Это одна из лучших российских разработок, которой, в частности, комплектуется сверхманевренный истребитель Су-35. Однако они относятся к поколению 4++, которые не имеют таких больших требований к малозаметности.

Компания Shenyang Liming Aero Engine рассчитывала разработать усовершенствованную версию WS10, который был бы способен выдавать тягу свыше 140 килоньютонов. В начале 2017 года стало известно, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует закупить до 100 истребителей J-20A, оборудованных российскими двигателями АЛ-31Ф, а после этого - еще до 400 единиц J-20B с агрегатами, имеющими тягу 145 килоньютонов.

Существует предположение, что замеченный на китайском истребителе новый двигатель является внутренней разработкой. Следует отметить, что до настоящего времени китайским инженерам не удавалось создать двигатель, который мог бы успешно функционировать длительное время. Вместе с тем никаких официальных сообщений о том, что конструкторы из КНР смогли построить двигатель нового поколения, не поступало. Поэтому можно сделать вывод, что китайцы в очередной раз "слизали" разработку у русских.

Впервые широкая публика увидела китайский истребитель пятого поколения J-20 1 ноября 2016 года. Весной 2017 года этот самолет был принят на вооружение НОАК...