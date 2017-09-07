Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Около 270 иностранных журналистов намерены наблюдать за учениями "Запад"

08.09.2017 РИА Новости 115 0
0
Понравилась новость?
 0
Самолеты Як-130
Самолеты Як-130 ВВС Белоруссии в ходе подготовки к учениям Запад-2017 в Могилевской области
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко

МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Около 270 иностранных журналистов намерены приехать для освещения белорусско-российских военных учений "Запад-2017", сообщил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Стратегические учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии, а также на трех полигонах РФ.

"В настоящее время нами обрабатывается беспрецедентное количество обращений иностранных СМИ с просьбой об аккредитации - около 270", - сказал Мирончик журналистам. Он уточнил, что заявки получены от информационных агентств, изданий и телеканалов из всех стран-соседей Белоруссии, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Франции, Швеции, Финляндии. Учения будут освещать журналисты из таких относительно отдаленных от Белоруссии стран, как Катар, Корейская республика, Япония.

Пресс-секретарь сообщил, что организаторы заканчивают подготовку программы для журналистов. "Наши коллеги из министерства обороны при содействии министерства иностранных дел постараются максимально помочь им в выполнении профессиональных обязанностей, включая организацию регулярных брифингов, рассылку пресс-релизов, раздачу видеоматериалов, организацию трансляций", - отметил он.

Мирончик подчеркнул, что Минск "в духе своих международных обязательств… продолжает предпринимать инициативные шаги по обеспечению транспарентности предстоящих учений". Он напомнил о проведенном в июле в Вене брифинге об учениях, приглашении международных наблюдателей. Помимо этого, продолжил пресс-секретарь, 11 сентября в Минске пройдет брифинг по тематике подготовки и проведения учений для глав диппредставительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в стране.

"Белорусская сторона как никто другой заинтересована в укреплении безопасности и военно-политической стабильности в регионе. Белоруссия строго, до буквы, соблюдает свои международно-правовые обязательства и действует в духе Венского документа даже там и тогда, когда у нас нет формальных обязательств перед соседями и партнерами", - заявил Мирончик.
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Великобритания
Германия
Дания
Канада
Катар
Нидерланды
Норвегия
Россия
США
Турция
Финляндия
Франция
Швеция
Япония

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.09 05:52
  • 39
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 08.09 05:50
  • 3
Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО
  • 08.09 05:43
  • 1
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
  • 08.09 01:20
  • 1
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
  • 08.09 00:45
  • 9
Укроборонпром продемонстрировал новейшее оружие
  • 08.09 00:31
  • 3
TOW против "Арматы" (Warthog Defense)
  • 07.09 22:37
  • 4
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 07.09 19:33
  • 73
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 07.09 19:02
  • 24
Российская военная промышленность скоро скатится в бездну? (The Diplomat, Япония)
  • 07.09 18:54
  • 1
Российский гранатомет возглавил мировой рейтинг
  • 07.09 18:48
  • 7
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 07.09 18:15
  • 11
Продолжения военной операции РФ в Сирии хотят лишь 30% россиян - опрос
  • 07.09 18:09
  • 12
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 07.09 16:52
  • 20
Глубоко модернизированный Т-80 станет танком XXI века
  • 07.09 16:37
  • 4
Союз ветеранов возмутился решением Минкульта о запрете свастики в фильмах о Великой Отечественной войне
другие обсуждаемые темы