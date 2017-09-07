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В пустыне Гоби прошел заключительный этап российско-монгольских учений

08.09.2017 РИА Новости 136 0
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Селенга-2015
Российско-монгольские учения Селенга-2015 в Забайкальском крае
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Заключительный этап российско-монгольских учений "Селенга-2017", в ходе которого военнослужащие двух стран провели контртеррористическую операцию, прошел в пустыне Гоби в Монголии, сообщила пресс-служба ВВО.

"На полигоне "Зуунбаян" (Монголия) состоялся заключительный этап активных действий российско-монгольского военного учения "Селенга-2017". На активной фазе военнослужащие двух стран провели контртеррористическую операцию", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, в ходе контртеррористической операции был нейтрализован условный отряд незаконного вооруженного формирования. Отмечается, что в операции приняло участие более 1 тысячи военнослужащих двух стран и около 200 единиц боевой техники. Огонь велся из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", минометов 2Б11 "Сани", а также вооружения боевых машин и танков.

"Дроны-разведчики противника уничтожались зенитными системами. Легкобронированная техника была уничтожена огнем танков на безопасном расстоянии. В результате ошеломительной атаки условные террористы были обезврежены", - добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что "военное учение "Селенга-2017" впервые проводится в сложных климатических условиях пустыни Гоби и является самым масштабным учением для Вооруженных сил Монголии за последние три года".

"Селенга-2017" - десятые совместные учения, в которых участвовали военные ВВО. С 2008 по 2010 годы маневры носили название "Дархан" (в переводе с монгольского - "Кузнец"). С 2011 года международные учения были переименованы по названию реки Селенга, которая протекает в Монголии. От российской стороны участвовала тактическая группа общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии.
07.09.2017
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