Сирия и Израиль заинтересовались российскими "Терминаторами"
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Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор", заявил журналистам в четверг начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шевченко.
Ранее в ходе военно-технического форума "Армия-2017" Минобороны России подписало контракт с "Уралвагонзаводом" на поставку партии этих машин, до этого БМПТ типа "Терминатор" производились исключительно на экспорт.
"В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса - боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия", - сказал Шевченко.
БМПТ "Терминатор", во многом не имеющие аналогов в мире, предназначены для защиты танков от пехоты противника. Эти машины вооружены двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42 с дальностью стрельбы до четырех километров и боекомплектом в 850 снарядов. Помимо этого, вооружение включает также четыре сверхзвуковые управляемые ракеты комплекса "Атака-Т", два 30-миллиметровых автоматических гранатомета АГ-17Д и спаренный с пушками 7,62-миллиметровый пулемет.
"Терминаторы" оснащены всеракурсной баллистической защитой от средств поражения, высокоэффективными средствами обнаружения целей, автоматизированной системой управления огнем.
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07.09.2017
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