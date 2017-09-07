На Украине расследуется дело о бракованных корпусах бронетранспортеров БТР-4

Как сообщил харьковский веб-ресурс Depo.Харьков, в Харьковской области суд разрешил наложить арест на имущество Лозовского кузнечно-механического завода, принадлежащего народному депутату [Украины] Анатолию Гиршфельду. Об этом говорится в постановлении Киевского райсуда Харькова от 14 июля.

Бронекорпуса украинских бронетранспортеров БТР-4Е, изготовленные на ООО "Лозовской кузнечно-механический завод". Лозовая (Харьковская область) (с) kh.depo.ua

Суд рассмотрел ходатайство следственного Управления СБ Украины в Харьковской области по особо важным делам об аресте имущества в рамках расследования производства по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).

Сторона обвинения просила наложить арест на документы, изъятые во время проведения обыска на ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" (договор поставки, график отгрузки продукции, письмо о возврате согласованного протокола, дополнительные соглашения, сопроводительные письма Харьковского конструкторского бюро имени Морозова, должностные инструкции, паспорта технологический операционной сборки и сдачи корпусов изделия, производственные документы, копия решения, относительно запуска производства корпусов БТР-4, сваренных проволокой СВ-10ГСМТ и тому подобное).

В обоснование ходатайства сторона обвинения отметила, в частности, что 26 февраля 2010 года Генеральный директор ООО "ЛКМЗ" заключил договор по изготовлению и поставки в ГП "ХКБМ" корпусов для бронетранспортеров БТР-4. Указанные корпуса в дальнейшем использовались для изготовления бронетранспортеров БТР-4 для нужд армии Республики Ирак.

Однако в связи с низким качеством продукции, а именно из-за наличия трещин на корпусах бронетранспортеров, представители армии Ирака отказались от дальнейшего получения бронетранспортеров, корпуса которых изготавливались должностными лицами ООО "ЛКМЗ". При этом часть корпусов, изготовленных в соответствии с указанным договором, осталась в распоряжении должностных лиц ООО "ЛКМЗ".

Согласно заключению Института электросварки им. Е.А. Патона, основной причиной возникновения трещин на корпусах бронетранспортеров является использование должностными лицами ООО "ЛКМЗ" при изготовлении корпусов низколегированной сварочной проволоки СВ-10ГСМТ.

Однако, несмотря на указанный факт, должностные лица ООО "ЛКМЗ" в течение 2014-2016 годов поставили в адрес ГП "ХКБМ" не менее 12 корпусов, изготовленных еще в 2012-2013 годах в соответствии с вышеуказанным договором поставки с использованием сварочной проволоки СВ-10ГСМТ. Так, на части из указанных корпусов для бронетранспортеров также появлялись трещины.

Кроме этого, часть из корпусов, которые планировалось использовать при изготовлении бронетранспортеров для армии Ирака, поставляется украинской армии на основании и других договоров, в частности договора от 29 января 2015 года.

"Указанные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют об умышленной поставке должностными лицами ООО "ЛКМЗ" недоброкачественной военной продукции, что в дальнейшем приводит к ослаблению обороноспособности государства в целом в условиях использования указанной техники в ходе проведения АТО на востоке Украины, а также создает реальные предпосылки к гибели военнослужащих воинских частей ВС Украины, причинению телесных повреждений или иного вреда их здоровью", - говорится в сообщении.

Во время проведения обыска на "ЛКМЗ" обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, свидетельствующие об изготовлении и реализации в ГП "ХКБМ" корпусов для бронетранспортеров в соответствии с договором поставки и дополнительными соглашениями к нему, а также документация, касающаяся выявленных дефектов - трещин на корпусах бронетранспортеров, должностные инструкции отдельных сотрудников ООО "ЛКМЗ", отвечающих за изготовление и качество корпусов для бронетранспортеров. Кроме того, обнаружена и изъята документация, регламентирующая технологический процесс изготовления корпусов для бронетранспортеров, а также касаюшаяся выявленных дефектов - трещин на корпусах бронетранспортеров.

Генеральный директор ООО "ЛКМЗ" в судебном заседании возражал против удовлетворения ходатайств следователя об арестах указанного выше имущества, просил вернуть имущество, изъятое во время проведения обыска 11 июля 2017 года. Директор подчеркивал, что изъятие основной части документации, регламентирующей технологический процесс и в соответствии с которым на ООО "ЛКМЗ" осуществляется изготовление корпусов по состоянию на настоящее время, означает, что предприятие лишится технологических процессов, стандартов, конструкторской документации и нормативно-правовых актов, отсутствие которых фактически сделает невозможным изготовление бронированных корпусов и комплектующих к военной технике и приведет к параличу производственного процесса и учета, что сделает невозможным исполнение существующих обязательств перед предприятиями системы "Укроборонпрома" и будет побуждать общество к отказу заключать аналогичные договоры, предметом которых будет изготовление бронированных корпусов, на будущее.

Суд принял ходатайство следователя по особо важным делам удовлетворить частично. Суд разрешил наложить арест на указанное имущество.