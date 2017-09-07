Зенитный ракетный комплекс "Сосна"
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Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна"
Источник: АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана"
Размещенный коллегой Алексеем Хлопотовым небезынтересный рекламный видеоролик АО "КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана" с демонстрацией опытного образца долгостройного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна" с зенитными управляемыми ракетами 9М340 "Сосна-Р" с лазерной лучевой системой наведения. Боевая машина выполнена на шасси МТ-ЛБ.
Согласно официальным данным АО "КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана", комплекс "Сосна" предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая средства ВТО типа крылатых ракет и управляемых авиационных ракет, в зоне ответственности: по дальности - до 10 км, по высоте - до 5 км.
Основные принципы построения комплекса
• размещение на одной боевой машине ракетного вооружения с пусковой установкой, средств обнаружения и сопровождения цели, средств управления ракетами в полете, объединенных единой оптико-электронной системой управления (ОЭСУ) вооружением;
• применение ракетного вооружения, состоящего из 12 высокоскоростных высокоточных ракет "Сосна-Р", размещенных на ПУ, небольшая масса которых обусловила возможность исключения транспортно-заряжающей машины из состава комплекса;
• применение боевого снаряжения ЗУР оптимальной конфигурации, позволившего резко повысить эффективность воздействия за счет увеличения массы разнесенных БЧ и применения неконтактно-контактного лазерного взрывателя с непрерывной круговой диаграммой излучения с адаптивным временем подрыва;
• применение специально разработанной оригинальной многоканальной автоматической высокоточной, практически всепогодной и всесуточной ОЭСУ;
• использование комбинированной системы управления ракетным вооружением - радиокомандной системы на стартовом участке, после отделения двигателя и вывода ракеты на линию визирования - телеориентирование в лазерном луче;
• обеспечение возможности обнаружения целей автономно с помощью ОЭСУ с секторным обзором и в режиме получения автоматизированного целеуказания.
Основные достоинства ЗРК "Сосна"
• высокая эффективность боевого применения, в том числе по высокоскоростным и низколетящим целям, а также по вертолетам на подскоке;
• высокая степень автоматизации процесса боевой работы;
• возможность ведения боевой работы в любое время суток и в затрудненных метеоусловиях;
• скрытность процесса подготовки стрельбы и высокая живучесть;
• отсутствие ограничения по минимальной высоте полета поражаемой цели;
• нечувствительность к радиолокационным и оптическим средствам подавления, применяемым противником;
• возможность ведения стрельбы в движении.
Основные характеристики
Вооружение 12 шт. ЗУР "Сосна-Р"
Масса ракеты в полете / в ТПК, кг 30 / 42
Калибр до и после разделения ракеты 130 / 72
Максимальная скорость ракеты, м/с 900
Система наведения комбинированная
Зоны поражения, км:
по дальности до 10,0
по высоте до 5,0
Круглосуточность применения обеспечивается
Время:
реакции, с 5 - 8
перезарядки, мин 10,0
Режимы работы автономный и при централизованном управлении
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07.09.2017
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