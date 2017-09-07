

Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна"

Источник: АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана" Автоматизированный зенитный ракетный комплекс "Сосна"Источник: АО "КБточмаш им. А. Э. Нудельмана"

Размещенный коллегой Алексеем Хлопотовым небезынтересный рекламный видеоролик АО "КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана" с демонстрацией опытного образца долгостройного зенитного ракетного комплекса малой дальности "Сосна" с зенитными управляемыми ракетами 9М340 "Сосна-Р" с лазерной лучевой системой наведения. Боевая машина выполнена на шасси МТ-ЛБ.

Согласно официальным данным АО "КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана", комплекс "Сосна" предназначен для поражения практически всех средств воздушного нападения, включая средства ВТО типа крылатых ракет и управляемых авиационных ракет, в зоне ответственности: по дальности - до 10 км, по высоте - до 5 км.

Основные принципы построения комплекса

• размещение на одной боевой машине ракетного вооружения с пусковой установкой, средств обнаружения и сопровождения цели, средств управления ракетами в полете, объединенных единой оптико-электронной системой управления (ОЭСУ) вооружением;

• применение ракетного вооружения, состоящего из 12 высокоскоростных высокоточных ракет "Сосна-Р", размещенных на ПУ, небольшая масса которых обусловила возможность исключения транспортно-заряжающей машины из состава комплекса;

• применение боевого снаряжения ЗУР оптимальной конфигурации, позволившего резко повысить эффективность воздействия за счет увеличения массы разнесенных БЧ и применения неконтактно-контактного лазерного взрывателя с непрерывной круговой диаграммой излучения с адаптивным временем подрыва;

• применение специально разработанной оригинальной многоканальной автоматической высокоточной, практически всепогодной и всесуточной ОЭСУ;

• использование комбинированной системы управления ракетным вооружением - радиокомандной системы на стартовом участке, после отделения двигателя и вывода ракеты на линию визирования - телеориентирование в лазерном луче;

• обеспечение возможности обнаружения целей автономно с помощью ОЭСУ с секторным обзором и в режиме получения автоматизированного целеуказания.

Основные достоинства ЗРК "Сосна"

• высокая эффективность боевого применения, в том числе по высокоскоростным и низколетящим целям, а также по вертолетам на подскоке;

• высокая степень автоматизации процесса боевой работы;

• возможность ведения боевой работы в любое время суток и в затрудненных метеоусловиях;

• скрытность процесса подготовки стрельбы и высокая живучесть;

• отсутствие ограничения по минимальной высоте полета поражаемой цели;

• нечувствительность к радиолокационным и оптическим средствам подавления, применяемым противником;

• возможность ведения стрельбы в движении.

Основные характеристики

Вооружение 12 шт. ЗУР "Сосна-Р"

Масса ракеты в полете / в ТПК, кг 30 / 42

Калибр до и после разделения ракеты 130 / 72

Максимальная скорость ракеты, м/с 900

Система наведения комбинированная

Зоны поражения, км:

по дальности до 10,0

по высоте до 5,0

Круглосуточность применения обеспечивается

Время:

реакции, с 5 - 8

перезарядки, мин 10,0

Режимы работы автономный и при централизованном управлении