Контракт на 150 легких боевых вертолетов MD 530F для Афганистана

Министерство обороны США сообщило, что 31 августа 2017 года армия США выдала американской компании MD Helicopters контракт на сумму 1,395497987 млрд долл на изготовление для последующей поставки Афганистану по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 150 легких боевых вертолетов MD 530F. График работ должен определяться конкретными заказами на поставку партий данных вертолетов, но производство должно быть завершено к 31 августа 2022 года.

Легкий боевой вертолет MD Helicopters MD-530F Cayuse Warrior ВВС Афганистана (бортовой номер "216") ведет огонь из подвесных 12,7-мм пулеметных контейнеров НМР во время публичной демонстрации близ Кабула, 09.04.2015 (c) Perry Aston / ВВС США

Со стороны bmpd напомним, что легкие вертолеты MD Helicopters MD 530F Cayuse Warrior (афганское обозначение Jengi - "Воин"), поставляемые США в счет военной помощи, сейчас являются основным типом боевых вертолетов ВВС Афганистана. Афганистан получил первые шесть невооруженных вертолетов MD 530F для использования в качестве учебных в декабре 2011 года, а с марта 2015 года по август 2016 года получил 26 вертолетов MD 530F в боевой конфигурации, оснащенных комплектами вооружения Enhanced-Mission Equipment Package (EMEP), включающими подвесные контейнеры Heavy Machine Gun Pod (HMP) с 12,7-мм пулеметами FN Herstal М3Р и семизарядные подвесные пусковые установки М260 70-мм неуправляемых ракет. Пять уцелевших учебных вертолетов также получили комплекты ЕМЕР.

К настоящему времени четыре вертолета MD 530F уже потеряны. Сообщалось, что в 2016 году боевые вертолеты MD 530F ВВС Афганистана совершили 1672 боевых вылета, применив оружие 662 раза. Несмотря на то, что, по многочисленным сообщениям, вертолеты MD 530F непопулярны у афганского летного состава, США, как видно, намерены наращивать поставки этих вертолетов в ВВС Афганистана. В 2016 году было сообщено о планах американской стороны поставить ВВС Афганистана еще 30 легких боевых вертолетов MD 530F (по всей видимости, они станут первыми из заказанных в рамках вышеупомянутого контракта MD Helicopters на изготовление 150 вертолетов этого типа для Афганистана).

Также напомним, что, кроме того, США в рамках программы Afghan Aviation Transition Plan (AATP) планируют поставить ВВС Афганистана из наличия американской армейской авиации 159 модернизированных многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60A Black Hawk (дорабатываемых в вариант UH-60A+) для замены наличного парка ранее приобретенных для Афганистана в России вертолетов Ми-17В-5. Первые четыре вертолета UH-60A+ должны быть поставлены в Афганистан в сентябре 2017 года.