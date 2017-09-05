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Россия считает планы Кабула по отказу от российских вертолетов нелогичными

08.09.2017 РИА Новости 99 0
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Ввертолеты Ми-17
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17.
Источник: © РИА Новости / Андрей Грешнов

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Новая программа Кабула по развитию ВВС предполагает в том числе отказ от российских вертолетов в пользу американских, Москва считает этот шаг нелогичным, при этом может снизиться боеспособность афганской армии, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Ранее президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани заявил, что Кабул планирует обновить парк ВВС. По различным данным, западными партнерами, в том числе США, может быть выделено на эти цели от шести до семи миллиардов долларов. В ходе визита в одну из воинских частей в провинции Нангархан Гани отметил, что увеличение финансовой поддержки предусмотрено новой стратегией США в отношении Афганистана.

"Обратили внимание на утверждение властями ИРА программы развития ВВС Афганистана, предполагающей полную замену имеющейся на вооружении российской авиатехники, в частности активно используемых вертолетов Ми-35, на американскую. Полагаем, что отказ от вертолетов российского производства, простых в управлении и хорошо приспособленных к выполнению боевых задач в климатических условиях Афганистана, чреват снижением боеспособности афганской армии и ухудшением ситуации с безопасностью в стране", - отметил Кабулов.

По его словам, этот шаг Кабула и партнеров можно назвать "нелогичным".

"Закупка значительной ее (российской техники. - Прим. ред.) части в 2012-2014 годах финансировалась самим Пентагоном по контракту с ОАО "Рособоронэкспорт", в отношении которого, кстати, было даже приостановлено действие антироссийских санкций", - пояснил высокопоставленный дипломат.

Читайте полный текст интервью с Замиром Кабуловым на сайте Ria.ru>>
05.09.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
Ми-35
Компании
РОЭ

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