Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Британцы меняют подход к кораблестроению

08.09.2017 Warspot 118 0
0
Понравилась новость?
 0

В ближайшие годы британские ВМС пополнятся фрегатами проекта Type 31. Сегодня, 7 сентября, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон объявил о том, что при создании кораблей учитываются проблемы британского кораблестроения, а к постройке фрегатов будет применен "новый подход".

В ноябре прошлого года парламентский Комитет по вопросам обороны Великобритании обвинил Минобороны страны в непрофессионализме, из-за чего военно-морской флот может оказаться "беспомощным перед лицом угроз". Тогда сообщалось, что численность британского флота уже в ближайшее время может снизиться до 19 эсминцев и фрегатов, что является крайне низким числом боеспособных кораблей. Кроме того, до 2035 года планируется списание 13 фрегатов, при этом финансирование строительства кораблей для их замены "вызывает серьёзную озабоченность".

Перспективный британский фрегат проекта Type 31. Источник: defenseworld.net

За минувший год военное ведомство провело "работу над ошибками" и объявило о "новом подходе" к постройке кораблей. По словам Майкла Фэллона, в ближайшее время будет подписан контракт на строительство первой партии из пяти перспективных фрегатов проекта Type 31 (General Purpose Frigate, GPFF).

Согласно новой программе Минобороны, строительство кораблей будет вестись по модульной технологии. Производство модулей поручат различным заводам по всей стране, а финальная сборка будет происходить на центральном узле. Такой подход в Великобритании впервые был применен при строительстве авианосцев типа Queen Elizabeth. В военном ведомстве считают, что это позволит значительно ускорить производство и обеспечить более равномерную нагрузку на судостроительные компании.

Первый фрегат проекта Type 31 планируют построить к 2023 году. Характеристики перспективных кораблей не разглашаются, обнародована лишь максимальная стоимость каждого из них — 250 млн фунтов стерлингов ($326 млн). Изначально ВМС Великобритании планировали приобрести 13 фрегатов проекта Global Combat Ship (GCS): 8 в противолодочной модификации и 5 многоцелевых кораблей. Но из-за высокой стоимости программы она была ограничена восемью кораблями (Type 26, ведется сборка первого фрегата), а позже было принято решение построить 5 многоцелевых фрегатов (Type 31) с более низкой стоимостью.
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.09 05:52
  • 39
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 08.09 05:50
  • 3
Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО
  • 08.09 05:43
  • 1
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
  • 08.09 01:20
  • 1
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
  • 08.09 00:45
  • 9
Укроборонпром продемонстрировал новейшее оружие
  • 08.09 00:31
  • 3
TOW против "Арматы" (Warthog Defense)
  • 07.09 22:37
  • 4
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 07.09 19:33
  • 73
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 07.09 19:02
  • 24
Российская военная промышленность скоро скатится в бездну? (The Diplomat, Япония)
  • 07.09 18:54
  • 1
Российский гранатомет возглавил мировой рейтинг
  • 07.09 18:48
  • 7
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 07.09 18:15
  • 11
Продолжения военной операции РФ в Сирии хотят лишь 30% россиян - опрос
  • 07.09 18:09
  • 12
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 07.09 16:52
  • 20
Глубоко модернизированный Т-80 станет танком XXI века
  • 07.09 16:37
  • 4
Союз ветеранов возмутился решением Минкульта о запрете свастики в фильмах о Великой Отечественной войне
другие обсуждаемые темы