Британцы меняют подход к кораблестроению

В ближайшие годы британские ВМС пополнятся фрегатами проекта Type 31. Сегодня, 7 сентября, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон объявил о том, что при создании кораблей учитываются проблемы британского кораблестроения, а к постройке фрегатов будет применен "новый подход".

В ноябре прошлого года парламентский Комитет по вопросам обороны Великобритании обвинил Минобороны страны в непрофессионализме, из-за чего военно-морской флот может оказаться "беспомощным перед лицом угроз". Тогда сообщалось, что численность британского флота уже в ближайшее время может снизиться до 19 эсминцев и фрегатов, что является крайне низким числом боеспособных кораблей. Кроме того, до 2035 года планируется списание 13 фрегатов, при этом финансирование строительства кораблей для их замены "вызывает серьёзную озабоченность".

Перспективный британский фрегат проекта Type 31. Источник: defenseworld.net

За минувший год военное ведомство провело "работу над ошибками" и объявило о "новом подходе" к постройке кораблей. По словам Майкла Фэллона, в ближайшее время будет подписан контракт на строительство первой партии из пяти перспективных фрегатов проекта Type 31 (General Purpose Frigate, GPFF).

Согласно новой программе Минобороны, строительство кораблей будет вестись по модульной технологии. Производство модулей поручат различным заводам по всей стране, а финальная сборка будет происходить на центральном узле. Такой подход в Великобритании впервые был применен при строительстве авианосцев типа Queen Elizabeth. В военном ведомстве считают, что это позволит значительно ускорить производство и обеспечить более равномерную нагрузку на судостроительные компании.

Первый фрегат проекта Type 31 планируют построить к 2023 году. Характеристики перспективных кораблей не разглашаются, обнародована лишь максимальная стоимость каждого из них — 250 млн фунтов стерлингов ($326 млн). Изначально ВМС Великобритании планировали приобрести 13 фрегатов проекта Global Combat Ship (GCS): 8 в противолодочной модификации и 5 многоцелевых кораблей. Но из-за высокой стоимости программы она была ограничена восемью кораблями (Type 26, ведется сборка первого фрегата), а позже было принято решение построить 5 многоцелевых фрегатов (Type 31) с более низкой стоимостью.