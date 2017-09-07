"ОДК – Климов" признан лучшим оборонным предприятием региона
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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Климов"
АО "ОДК – Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) названо изданием "Деловой Петербург" лучшим предприятием оборонной промышленности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Газета "Деловой Петербург", которая является самым влиятельным бизнес-изданием Северо-Западного региона, наградило лучшие промышленные предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По итогам анкетирования, "ОДК-Климов" был включен в шорт-лист среди 105 крупнейших предприятий региона.
"Победа в номинации "Чемпион отрасли" стала возможной благодаря устойчивому росту производственных показателей предприятия, в том числе производительности труда и выручки от экспортных операций", – отметили в пресс-службе предприятия.
Напомним, что в прошлом году была завершена модернизация уникального испытательного стенда "ОДК – Климов", предназначенного для тестирования новейшего российского турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ. Этот двигатель разрабатывается для установки на военно-транспортные самолеты Ил-112В и ближнемагистральные пассажирские лайнеры Ил-114-300. В настоящее время ведется подготовка к началу летных испытаний ТВ7-117СТ в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.
Модернизация испытательной базы "ОДК-Климов" продолжается: ведется обновление испытательных стендов для вертолетных двигателей, в том числе – для новейших ВК-2500ПС. Базовое применение этой модели – гражданский вертолет Ми-171А2. Параллельно продолжается реализация инвестиционной программы предприятия по наращиванию производственных мощностей и внедрению новых, технологий, в том числе аддитивных.
"ОДК – Климов" – предприятие российской двигателестроительной отрасли, занимающееся разработкой и производством газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Включает в себя конструкторское бюро, современную производственную и экспериментальную базы. Предприятием разработаны вертолетные двигатели семейства ТВ3-117/ВК-2500, которые устанавливается на модификации вертолетов Ми-17, а также на новейшие боевые Ми-28, Ка-52, Ми-35. На "ОДК – Климов" разработаны и самолетные двигатели РД-33, которые являются самыми массовыми реактивными двигателями в своем классе.
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07.09.2017
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