Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с главой Военного комитета НАТО учения "Запад"



Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом

Источник: © Министерство обороны РФ Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром ПавеломИсточник: © Министерство обороны РФ

В ходе переговоров Валерий Герасимов и Петр Павел также обсудили вопросы международной безопасности

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел в четверг в Баку встречу с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом, в ходе которой обсудил с ним международную безопасность и учения "Запад-2017". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Генерал армии Валерий Герасимов и генерал-полковник Петр Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной безопасности в Европе и на Ближнем востоке. Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя Военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении "Запад-2017", особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран. Генерал армии Валерий Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения - обеспечении безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что стороны договорились продолжить контакты.

Ранее в Североатлантическом альянсе отметили, что эта встреча является продолжением телефонного разговора, который провели Герасимов и Павел 3 марта 2017 года. Состоявшаяся тогда по инициативе натовской стороны беседа стала первым контактом высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине. 16 февраля этого года в Баку также состоялась встреча Герасимова с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.