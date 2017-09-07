Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с главой Военного комитета НАТО учения "Запад"
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Встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом
Источник: © Министерство обороны РФ
В ходе переговоров Валерий Герасимов и Петр Павел также обсудили вопросы международной безопасности
МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел в четверг в Баку встречу с председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом, в ходе которой обсудил с ним международную безопасность и учения "Запад-2017". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Генерал армии Валерий Герасимов и генерал-полковник Петр Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной безопасности в Европе и на Ближнем востоке. Глава российского Генштаба подробно проинформировал председателя Военного комитета НАТО о предстоящем стратегическом учении "Запад-2017", особо подчеркнув его плановый и оборонительный характер, а также ненаправленность против третьих стран. Генерал армии Валерий Герасимов акцентировал внимание на главной цели учения - обеспечении безопасности Союзного государства", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве добавили, что стороны договорились продолжить контакты.
Ранее в Североатлантическом альянсе отметили, что эта встреча является продолжением телефонного разговора, который провели Герасимов и Павел 3 марта 2017 года. Состоявшаяся тогда по инициативе натовской стороны беседа стала первым контактом высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией в апреле 2014 года из-за ситуации на Украине. 16 февраля этого года в Баку также состоялась встреча Герасимова с главой Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.
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07.09.2017
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