«Мы передаем награды в святое место»



Почетный караул с орденами дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова

Источник: http://cmvov.ru/ Почетный караул с орденами дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза С.Г. ГоршковаИсточник: http://cmvov.ru/

Фонд Музея Победы пополнился уникальными экспонатами. 6 сентября состоялось одно из самых значимых за последние годы пополнений фонда Музея Победы на Поклонной горе. Семья дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова сделала уникальный дар музею – передала почти 300 предметов, имеющих непосредственное отношение к жизни и деятельности знаменитого советского флотоводца.

«Музей Победы – святое место, поэтому именно сюда мы передаем вещи Сергея Георгиевича, – объяснила внучка адмирала Татьяна Ивановна. – Дед говорил, вы можете забыть поздравить меня с днём рождения, но всегда помните про День Победы. Мы считаем, что в музее его награды и вещи и сохранятся лучше, и пользы обществу принесут больше. Чтобы будущие поколения помнили и знали, как можно любить и прославлять свою страну».

Внучка Татьяна Ивановна и правнук Сергей Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова, в торжественной обстановке передали ордена директору Музея Победы Александру Школьнику. Источник: http://cmvov.ru/

Правнук легендарного флотоводца, 5-летний Сергей, в торжественной обстановке передал ордена своего прадеда директору Музея Победы Александру Школьнику. «Личный архив, вещи и награды Сергея Георгиевича займут достойное место в нашей экспозиции и будет вечно храниться в Музее Победы», - сказал Александр Яковлевич. – Низкий поклон семье Сергея Георгиевича за этот поистине бесценный дар».

В сопровождении роты Почетного караула ордена были торжественно помещены в витрину, где отныне они стали доступны для обозрения всем желающим.

«В истории России много прославленных имен, но отдельной строкой стоит имя Сергея Георгиевича Горшкова, – подчеркнул Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Владимир Королев. – В следующем году мы будем отмечать 60-летие океанского ракетно-ядерного флота нашей страны, и колоссальная роль в его создании принадлежит именно адмиралу Горшкову».

В церемонии торжественной передачи уникальных экспонатов Музею Победы и открытия выставки «Легендарный флотоводец» приняли участие посол Республики Болгария, военные атташе Кубы, ФРГ, Египта, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, представители Главного командования Военно-морского Флота Российской Федерации, Клуба адмиралов, глава Коломны Денис Лебедев, ученики и кадеты московских школ № 1590, 167, 875, Навигацкой школы, Гимназии № 9 (Коломна) и многие другие.

Дочь и внучки легендарного адмирала – Елена Сергеевна, Екатерина Александровна и Татьяна Ивановна – передали в дар Музею Победы 92 отечественные и иностранные награды, личные документы и фотографии, предметы форменной одежды.

Эти предметы составили основу выставки «Легендарный флотоводец», открывшейся в Музее Победы. Среди наград есть такие редкие, как орден Ушакова I степени, которым было награждено всего 26 человек (11 из них дважды). Этот орден является третьим по редкости выдачи орденом СССР. Кроме того, на выставке экспонируются две медали «Золотая Звезда», семь орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, ордена Ушакова II степени, орден Кутузова I степени, другие отечественные и зарубежные награды.

Также на выставке в Музее Победы представлены модели кораблей, которыми Сергей Георгиевич командовал в годы Великой Отечественной войны, модели новых образцов кораблей и атомных подводных лодок, созданных под руководством Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова. Часть экспонатов для выставки прибыло из школьного музея Коломенской гимназии № 9, которую закончил прославленный флотоводец.