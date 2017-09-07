Главы Генштаба РФ и Военного комитета НАТО встретятся впервые за три года



Генерал чешской армии Петр Павел

Источник: Czarek Sokolowski / AP Photo Генерал чешской армии Петр ПавелИсточник: Czarek Sokolowski / AP Photo

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и глава Военного комитета НАТО Петр Павел в четверг проведут встречу в Баку, сообщает Минобороны РФ.

Встреча военных России и НАТО на высоком уровне станет первой после замораживания отношений в 2014 году.

"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы международной безопасности", — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

Кроме того, в ходе визита в Азербайджан Герасимов также проведет переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым.