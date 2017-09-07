Главы Генштаба РФ и Военного комитета НАТО встретятся впервые за три года
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Генерал чешской армии Петр Павел
Источник: Czarek Sokolowski / AP Photo
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и глава Военного комитета НАТО Петр Павел в четверг проведут встречу в Баку, сообщает Минобороны РФ.
Встреча военных России и НАТО на высоком уровне станет первой после замораживания отношений в 2014 году.
"В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы международной безопасности", — говорится в сообщении пресс-служба ведомства.
Кроме того, в ходе визита в Азербайджан Герасимов также проведет переговоры с президентом республики Ильхамом Алиевым.
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07.09.2017
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