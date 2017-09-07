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«ТФК «КАМАЗ» и «Транспортные технологии» подписали соглашение

08.09.2017 ПАО "КАМАЗ" 254 0
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КАМАЗ-54901
Магистральный тягач КАМАЗ-54901 на выставке коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017»
Источник: http://nabchelny.ru/

На международной выставке коммерческого транспорта «Комтранс-2017» в Москве АО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ» и ООО «Транспортные Технологии» подписали соглашение, предусматривающее развитие логистического комплекса партнёра в городе Ростов-на-Дону с применением автомобилей нового модельного ряда ПАО «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех).


Подписи под соглашением поставили генеральный директор АО «Торгово-финансовая компания КАМАЗ» Андрей Игнатьев и директор ООО «Транспортные Технологии» Максим Федченко. В рамках партнёрских отношений лидер российского грузового машиностроения поставит в адрес логистической компании партию седельных тягачей КАМАЗ-5490 NEO.


«Тенденция глобализации автопарков логистических компаний требует снижения себестоимости грузоперевозок, сокращения времени выполнения заказа, соблюдения согласованного графика поставок. Для этого нужны современные автомобили с безопасными и экономичными техническими характеристиками и комфортабельными кабинами», - отметил Андрей Игнатьев. Он также пояснил, что новая модификация «топового» КАМАЗ-5490 соответствует всем этим требованиям. КАМАЗ-5490 NEO зарекомендовал себя как надёжный, экономичный и удобный в эксплуатации отечественный автомобиль, не уступающий европейским аналогам.


КАМАЗ-5490 NEO - это модернизированная версия автомобиля КАМАЗ-5490, флагмана нового модельного ряда компании. На основании накопленного опыта, а также учитывая пожелания потребителей, производитель внёс в конструкцию ряд улучшений, в результате оптимизировано распределение нагрузок на оси, усилена передняя подвеска, увеличен до 1095 л запас топлива. Установленные на седельных тягачах КАМАЗ-5490 NEO датчик нагрузки на задний мост и индикация показаний на дисплее бортового компьютера позволяет водителю контролировать нагрузки на задний мост и существенно снизить риск штрафов за превышение разрешённых нагрузок на оси.
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
КамАЗ-5490
Компании
КАМАЗ
Проекты
ИТ

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