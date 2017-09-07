В рамках учений из Мордовии в Пензенскую область переброшены более сотни единиц бронетехники
|
|
Седельный тягач КамАЗ-65225
Источник: ЦВО
Вновь сформированные подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа в ходе масштабного тактико-специального учения в Поволжье применили новые седельные тягачи Урал-63407 и КамАЗ-65225 с полуприцепом ЧМЗАП-9990, поступившие на вооружение по Гособоронзаказу.
Военнослужащие перевезли более 100 единиц бронированной военной техники на расстояние свыше 250 км из Республики Мордовия в Пензенскую область. Основной задачей учений являлось получение практического опыта оперативного перемещения бронемашин в городских условиях и по федеральным дорогам общего пользования.
Перевозка осуществлялась в составе воинских колонн, которые сопровождались военной автоинспекцией на пути всего следования.
Справка
Батальон материально-технического обеспечения был сформирован в составе Центрального военного округа 1 декабря 2016 года и является уникальными для Вооруженных сил РФ. Он оснащен новейшими седельными тягачами российского производства и служит оперативной перевозки гусеничной военной техники в городских условиях и по федеральным дорогам.
|
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
Материал передан ВПК.name правообладателем
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
02.05.2017 В подразделения МТО Западного военного округа поставлены модернизированные мастерские технического обслуживания
28.03.2017 Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
16.02.2016 Путин в Челнах: непробиваемый «Тайфун», «по-хорошему агрессивный КАМАЗ» и тараканы-киборги
09.07.2015 «Урал» для минной войны
26.06.2015 Ведущая «Вестей КАМАЗа» Людмила Трейстман будет делать тягачи для ядерных ракет
30.04.2015 «Все ждут, что сделает Шойгу: по голове погладит или начнет головы снимать?»
21.11.2014 Гендиректор "Сплава": санкции на предприятии не отразились