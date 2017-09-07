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В рамках учений из Мордовии в Пензенскую область переброшены более сотни единиц бронетехники

08.09.2017 Центральный военный округ 229 0
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КамАЗ-65225
Седельный тягач КамАЗ-65225
Источник: ЦВО

Вновь сформированные подразделения материально-технического обеспечения Центрального военного округа в ходе масштабного тактико-специального учения в Поволжье применили новые седельные тягачи Урал-63407 и КамАЗ-65225 с полуприцепом ЧМЗАП-9990, поступившие на вооружение по Гособоронзаказу.


Военнослужащие перевезли более 100 единиц бронированной военной техники на расстояние свыше 250 км из Республики Мордовия в Пензенскую область. Основной задачей учений являлось получение практического опыта оперативного перемещения бронемашин в городских условиях и по федеральным дорогам общего пользования.

Перевозка осуществлялась в составе воинских колонн, которые сопровождались военной автоинспекцией на пути всего следования.



Справка

Батальон материально-технического обеспечения был сформирован в составе Центрального военного округа 1 декабря 2016 года и является уникальными для Вооруженных сил РФ. Он оснащен новейшими седельными тягачами российского производства и служит оперативной перевозки гусеничной военной техники в городских условиях и по федеральным дорогам.
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Центральный военный округ
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Россия
Компании
ГАЗ Группа
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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