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В Минкомсвязи России обсудили работу Центра компетенций в рамках программы «Цифровая экономика»

08.09.2017 Минкомсвязи России 175 0
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Минкомсвязи России
Минкомсвязи России
Источник: kazanfirst.ru

В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось первое совещание по вопросу организации работы Центра компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика». В совещании под председательством замглавы Минкомсвязи России Алексея Козырева приняли участие представители компании «Ростелеком», Минэкономразвития, Минэнерго, Минобрнауки, Минстроя, Аналитического центра при Правительстве РФ и других ведомств.


Алексей Козырев напомнил, что программа «Цифровая экономика Российской Федерации», подготовленная Минкомсвязью России во исполнение перечня поручений Президента РФ по реализации Послания Федеральному Собранию, определяет цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики в России.


Для разработки и реализации мероприятий направления был создан Центр компетенций «Цифровая инфраструктура». Глава центра — вице-президент по стратегическим инициативам компании «Ростелеком» Борис Глазков доложил на совещании о регламенте работы органа.


Центр компетенций займется подготовкой трехлетних планов мероприятий по реализации направления «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика». В 2017 году планируется формирование экспертного сообщества, подготовка финансово-экономических обоснований мероприятий. В Центре компетенций будут созданы несколько рабочих групп: «Проводные сети связи», «Беспроводные сети связи», «ЦОДы и облачные хранилища данных», «Цифровые платформы» и «Геоданные».


Напомним, программа «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагает, что данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности. Их эффективное использование является необходимым условием повышения конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения экономического роста и национального суверенитета.


Справка

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» принята распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года. Постановлением Правительства РФ №1030 от 28 августа 2017 года Минкомсвязь России назначена ответственной за реализацию направлений «Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Минкомсвязи России
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