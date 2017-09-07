Минобороны Албании получило первую партию бронеавтомобилей Humvee
|
|
HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle
ЦАМТО, 7 сентября. Министерство обороны Албании сообщило о получении первой партии бронеавтомобилей "Хамви" (Humvee), которые передаются США в рамках программы военной помощи.
Как сообщает The Associated Press, в Албанию доставлены первые шесть из 248 бронеавтомобилей, которые будут переданы Вооруженным силам этой страны в рамках оценивающейся в 12 млн. долл. программы помощи, целью которой является повышение мобильности албанской армии.
Албания присоединилась к НАТО в 2009 году и с этого момента проводит замену устаревших вооружений образцами, соответствующими стандартам Альянса. Албания регулярно направляет небольшие подразделения СВ для участия в международных операциях по поддержанию мира и операциях НАТО.
Как сообщал ЦАМТО, в течение 2017 года США передали бронеавтомобили Humvee ВС Сербии, Молдовы, Боснии и Герцеговины.
В конце августа этого года СВ США заключили с AM General LLC контракт стоимостью 2,206 млрд. долл. на производство до 11560 многоцелевых высокомобильных бронемашин HMMWV (High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle) для иностранных заказчиков.
|
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.08.2016 С-17 выбрасывает «Хамви»
14.05.2008 Броневики XXI века
01.09.2017 "Хамви" много не бывает
22.08.2017 Румыния намерена приобрести в США РСЗО HIMARS – DSCA
27.07.2017 Спецпредставитель США допустил поставку танков украинским военным
13.07.2017 Великобритания приобретет американские легкие бронированные машины JLTV
12.07.2017 Израильские машины поедут без водителей
12.07.2017 Британский контракт. JLTV уводит "смертельную энергию" от кабины