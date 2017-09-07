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Минобороны Албании получило первую партию бронеавтомобилей Humvee

08.09.2017 ЦАМТО 81 0
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HMMWV
HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle

ЦАМТО, 7 сентября. Министерство обороны Албании сообщило о получении первой партии бронеавтомобилей "Хамви" (Humvee), которые передаются США в рамках программы военной помощи.

Как сообщает The Associated Press, в Албанию доставлены первые шесть из 248 бронеавтомобилей, которые будут переданы Вооруженным силам этой страны в рамках оценивающейся в 12 млн. долл. программы помощи, целью которой является повышение мобильности албанской армии.

Албания присоединилась к НАТО в 2009 году и с этого момента проводит замену устаревших вооружений образцами, соответствующими стандартам Альянса. Албания регулярно направляет небольшие подразделения СВ для участия в международных операциях по поддержанию мира и операциях НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, в течение 2017 года США передали бронеавтомобили Humvee ВС Сербии, Молдовы, Боснии и Герцеговины.

В конце августа этого года СВ США заключили с AM General LLC контракт стоимостью 2,206 млрд. долл. на производство до 11560 многоцелевых высокомобильных бронемашин HMMWV (High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle) для иностранных заказчиков.
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Албания
БиГ
Молдавия
Сербия
США
Продукция
HMMWV
Компании
AM General
Проекты
NATO

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