Минобороны Албании получило первую партию бронеавтомобилей Humvee



HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle HMMWV - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle

ЦАМТО, 7 сентября. Министерство обороны Албании сообщило о получении первой партии бронеавтомобилей "Хамви" (Humvee), которые передаются США в рамках программы военной помощи.

Как сообщает The Associated Press, в Албанию доставлены первые шесть из 248 бронеавтомобилей, которые будут переданы Вооруженным силам этой страны в рамках оценивающейся в 12 млн. долл. программы помощи, целью которой является повышение мобильности албанской армии.

Албания присоединилась к НАТО в 2009 году и с этого момента проводит замену устаревших вооружений образцами, соответствующими стандартам Альянса. Албания регулярно направляет небольшие подразделения СВ для участия в международных операциях по поддержанию мира и операциях НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, в течение 2017 года США передали бронеавтомобили Humvee ВС Сербии, Молдовы, Боснии и Герцеговины.

В конце августа этого года СВ США заключили с AM General LLC контракт стоимостью 2,206 млрд. долл. на производство до 11560 многоцелевых высокомобильных бронемашин HMMWV (High Mobility Multi-purpose Wheeled Vehicle) для иностранных заказчиков.