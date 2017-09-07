На вооружение танкового объединения ЗВО поступили модернизированные танки Т-72Б3



Модернизированный танк Т-72Б3 с дополнительной защитой

Источник: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Модернизированный танк Т-72Б3 с дополнительной защитойИсточник: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

ЦАМТО, 7 сентября. В подразделение танкового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Подмосковье, поступили танки Т-72Б3.

Модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем (1130 л.с.) и улучшенным комплексом вооружения.

Кроме того, машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.

Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовым экраном с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в "мягком" корпусе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.