На вооружение танкового объединения ЗВО поступили модернизированные танки Т-72Б3
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Модернизированный танк Т-72Б3 с дополнительной защитой
Источник: АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"
ЦАМТО, 7 сентября. В подразделение танкового объединения Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Подмосковье, поступили танки Т-72Б3.
Модернизированные Т-72Б3 оснащены более мощным двигателем (1130 л.с.) и улучшенным комплексом вооружения.
Кроме того, машина получила новую систему прицеливания с цифровым дисплеем, а также телевизионную камеру заднего обзора.
Изменения коснулись и брони танка, которая усилена бортовым экраном с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в "мягком" корпусе, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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07.09.2017
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