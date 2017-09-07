Боевые пловцы ТОФ провели плановый осмотр района базирования подводных сил на Камчатке
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личный архив
ЦАМТО, 7 сентября. На Камчатке в ходе отработки задач по противодиверсионной обороне отряд специального назначения подводных сил Тихоокеанского флота провел обследование района базирования подводных лодок ТОФ.
Боевые пловцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) проверили бухту Крашенинникова на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп подводных крейсеров.
После обследования акватории бухты боевые пловцы отработали подводное ориентирование при плохой видимости, а также выполнили погружения на различные глубины.
Отработка подобных задач военнослужащими отряда ПДСС проводится на постоянной основе, независимо от времени года и погодных условий, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).
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07.09.2017
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