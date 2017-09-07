Министр обороны Армении рассказал о закупках российского оружия



Виген Саркисян

Источник: INTERFAX.RU Виген СаркисянИсточник: INTERFAX.RU

ЦАМТО, 7 сентября. Договоренности между Ереваном и Москвой позволяют армянской стороне закупать современное российское оружие на самых выгодных условиях.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила телекомпания "Армения" со ссылкой на находящегося в Китае с официальным визитом министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

"У нас есть основной союзник (Россия), являющийся сегодня одним из крупнейших поставщиков оружия в мире, с которым есть договоренности, позволяющие нам приобретать самые современные вооружения на самых выгодных условиях", – цитирует В.Саркисяна телекомпания "Армения". По словам министра, если вне этих договоренностей будут иные возможности, которые заинтересуют армянскую сторону, в том числе связанные с китайскими поставщиками вооружений, то будет вестись диалог, отмечает агентство.

В.Саркисян сообщил, что предоставленная Китаем военная помощь Армении в размере 10 млн. юаней (свыше 1,5 млн. долл.) будет направлена на приобретение нелетальной техники. "Для организации военного дела необходимы вспомогательные средства, начиная с наблюдательных приборов и заканчивая средствами связи, – отметил министр.

В июне 2015 года было подписано армяно-российское соглашение о предоставлении РФ Армении государственного экспортного кредита на 200 млн. долл. на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом, по годовой ставке в 3%.

В перечень закупаемого Арменией у РФ в рамках кредита ВиВТ были включены: пусковые установки реактивной системы залпового огня "Смерч" и боеприпасы к ней, ПЗРК "Игла-С", наземные комплексы радиотехнической разведки "Автобаза-М", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А ("Солнцепек") с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатометы РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили "Тигр", инженерные средства и средства связи.

В июле 2017 года министр финансов Армении Вардан Арамян заявил, что кредит полностью не использован – из 200 млн. долл. неиспользованной осталась сумма в 30 млн. долл., отмечает "РИА Новости".