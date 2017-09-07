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У западных военных стратегов проблемы с математикой

08.09.2017 ТАСС 220 0
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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Источник: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подозревает, что Россия на учениях «Запад-2017» в Белоруссии задействует 100 тыс. военных. «Бесспорно, мы наблюдаем за демонстрацией возможностей и сил русских, – заявила глава Минобороны журналистам в Таллине. – Любой, кто сомневается, должен просто взглянуть на число военных, принимающих участие в учениях «Запад»: более 100 тыс.».


Таким образом, глава военного ведомства ФРГ практически дословно повторила слова министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, который на днях заявил, что на маневрах «Запад-2017» примут участие не заявленные 12,7 тыс. военнослужащих, а около 100 тыс. «штыков».


Российско-белорусские маневры «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября. Они носят плановый характер и проводятся раз в два года. Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит порядка 12,7 тыс. военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Белоруссии – чуть более 7 тыс., от России – около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.


Заметим, что численность Российской армии - 1,2 млн военнослужащих. То есть, если верить подсчетам западных стратегов, чуть не каждый десятый «человек с ружьем» примет участие в маневрах. Для этого, надо полагать, России пришлось бы перебросить значительную часть войск из других регионов, оголив, как говорится, другие фланги. Что по определению невозможно.


Андрей Рискин
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Финляндия

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