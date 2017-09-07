У западных военных стратегов проблемы с математикой



Урсула фон дер Ляйен

Источник: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press Урсула фон дер ЛяйенИсточник: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подозревает, что Россия на учениях «Запад-2017» в Белоруссии задействует 100 тыс. военных. «Бесспорно, мы наблюдаем за демонстрацией возможностей и сил русских, – заявила глава Минобороны журналистам в Таллине. – Любой, кто сомневается, должен просто взглянуть на число военных, принимающих участие в учениях «Запад»: более 100 тыс.».

Таким образом, глава военного ведомства ФРГ практически дословно повторила слова министра обороны Финляндии Юсси Ниинистё, который на днях заявил, что на маневрах «Запад-2017» примут участие не заявленные 12,7 тыс. военнослужащих, а около 100 тыс. «штыков».

Российско-белорусские маневры «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября. Они носят плановый характер и проводятся раз в два года. Общая численность личного состава, участвующего в учении, составит порядка 12,7 тыс. военнослужащих. При этом на территории Белоруссии будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Белоруссии – чуть более 7 тыс., от России – около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии и РСЗО, более 40 самолетов и вертолетов.

Заметим, что численность Российской армии - 1,2 млн военнослужащих. То есть, если верить подсчетам западных стратегов, чуть не каждый десятый «человек с ружьем» примет участие в маневрах. Для этого, надо полагать, России пришлось бы перебросить значительную часть войск из других регионов, оголив, как говорится, другие фланги. Что по определению невозможно.

Андрей Рискин