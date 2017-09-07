Россия и Армения начали работу в рамках региональной системы ПВО



Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на российской военной базе в Гюмри. Декабрь 2013 года

Источник: Sputnik Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на российской военной базе в Гюмри. Декабрь 2013 годаИсточник: Sputnik

Отмечается, что в ходе боевых стрельб на Ашулуке для группировки войск была создана достаточно сложная обстановка

ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 7 сентября. / ТАСС/. Стрельбы на учениях "Боевое содружество - 2017" стали первым важным этапом совместной работы России и Армении в рамках региональной системы ПВО двух стран. Об этом журналистам рассказал начальник войск ПВО Вооруженных сил Республики Армения полковник Армен Варданян.

"Это была первая отработка армяно-российской региональной системы ПВО, так как мы только в прошлом году ратифицировали все документы, а с этого года начали их практическую реализацию. Это первое практическое применение", - сказал он.

По словам Варданяна, в ходе боевых стрельб на Ашулуке для группировки войск была создана достаточно сложная обстановка.

"Можно сказать, что первый этап боевого слаживания расчетов в рамках региональной системы ПВО России и Армении прошел успешно", - резюмировал Варданян.

Как сообщил ранее начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, Россия и Армения определили состав войск, которые будут действовать в рамках объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.