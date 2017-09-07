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Россия и Армения начали работу в рамках региональной системы ПВО

08.09.2017 ТАСС 122 0
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Владимир Путин и Серж Саргсян
Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саргсян на российской военной базе в Гюмри. Декабрь 2013 года
Источник: Sputnik

Отмечается, что в ходе боевых стрельб на Ашулуке для группировки войск была создана достаточно сложная обстановка

ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 7 сентября. / ТАСС/. Стрельбы на учениях "Боевое содружество - 2017" стали первым важным этапом совместной работы России и Армении в рамках региональной системы ПВО двух стран. Об этом журналистам рассказал начальник войск ПВО Вооруженных сил Республики Армения полковник Армен Варданян.

"Это была первая отработка армяно-российской региональной системы ПВО, так как мы только в прошлом году ратифицировали все документы, а с этого года начали их практическую реализацию. Это первое практическое применение", - сказал он.

По словам Варданяна, в ходе боевых стрельб на Ашулуке для группировки войск была создана достаточно сложная обстановка.

"Можно сказать, что первый этап боевого слаживания расчетов в рамках региональной системы ПВО России и Армении прошел успешно", - резюмировал Варданян.

Как сообщил ранее начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко, Россия и Армения определили состав войск, которые будут действовать в рамках объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности.
07.09.2017
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принадлежат ТАСС
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Страны
Армения
Россия

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