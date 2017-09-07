Путин: начальник Генштаба РФ в скором времени посетит Токио
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Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Валерий Герасимов. Архивное фото
Источник: © Sputnik / Виктор Толочко
Президент РФ также оценил прошедшие с премьером Японии Синдзо Абэ переговоры, назвав их содержательными и откровенными
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба РФ и главком сухопутных войск в скором времени посетит Токио, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
"Условились с господином Абэ, что Японию в скором времени посетят начальник Генерального штаба России и главнокомандующий сухопутными войсками", - сказал президент.
Что касается прошедших переговоров с Абэ, Путин оценил их как "содержательные и откровенные", демонстрирующие настрой на конструктивное развитие связей в различных областях. "Отмечу, что в последнее время нам удалось восстановить работу ряда механизмов российско-японского политического диалога, в марте были возобновлены консультации министров иностранных дел и обороны в формате "2+2", - констатировал Путин. - Накануне нашей сегодняшней встречи прошли переговоры на уровне руководителей советов безопасности двух стран".
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07.09.2017
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